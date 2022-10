Magabiztos győzelmet aratott a Napoli

A Juventus újonca góllal hálálta meg a bizalmat - három pontot ért a torinóiaknak.

A Napoli továbbra is tartja magabiztos formáját, hiszen a hétközi, Rangers elleni BL-mérkőzésen aratott 3-0-s győzelmet követően ezúttal a Serie A-ban a Sassuolót ütötte ki. A nápolyiak 19 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert Victor Osimhen duplájával, majd a két asszisztot kiosztó Kvica Kvaratskelia is betalált a félidő vége előtt. Végül a nigériai támadó a 77. percben a harmadszor is eredményes volt, amivel beállította a 4-0-s végeredményt.

A nap második mérkőzésén az elmúlt időszakban rossz formában lévő Juventus a Lecce otthonába látogatott. A torinói együttes sokáig nem találta a fogást ellenfelén, a 73. percben azonban a debütáló Nicolo Fagiolo bevette a Lecce kapuját, így beállítva az 1-0-s végeredményt.

SERIE A, 12. FORDULÓ

Lecce-Juventus 0-1 (Fagioli 73.)

Napoli-Sassuolo 4-0 (Osimhen 4., 19., 77., Kvaratskelia 36.)

