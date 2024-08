Magabiztos győzelemmel mutatkozott be Thiago Motta a Juventus kispadján

Nem okozott gondot az újonc Como legyőzése.

A Juventus 3-0-ás győzelmet aratott az újonc Como ellen az olasz bajnokság első fordulójában.

Thiago Motta már órákkal a mérkőzés előtt tett arról, hogy beszédtémát szolgáltasson, hiszen Frederico Chiesa nem került be a Juventus meccskeretébe sem. A kezdőben viszont helyet kapott az új igazolások közül Cabal, Thuram és Di Gergorio is, valamint debütánsként Samule Mbangula is.



A Juventus nagy erőbedobással kezdett a Como ellen, az első nagy helyzetet Dusan Vlahovic puskázta el a 20. percben. A 23. percben aztán az újonc Mbangula megszerezte a vezetést a hazaiaknak, akik támadásban is maradtak, Weah a hosszabbításban duplázta meg az előnyt.



A második játékrész elején Vlahovic is feliratkozott a gólszerzők közé, azonban mint kiderült csak ideiglenesen, a VAR érvénytelenítette a találatot. A Juventus fölénye a mérkőzés hátralévő részében is megmaradt, Cambiaso pedig az i-re is feltette a pontot egy góllal a 91. percben, a torinói gárda magabiztos győzelemmel kezdte a Motta-korszakot és a bajnokságot.