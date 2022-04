Madridból venne támadót a Barcelona

A még mindig csak 22 esztendős portugál már korábban kiváltotta a Barcelona vezetőinek tiszteletét, sajtóhírek szerint pedig a nyáron a katalán gárda megpróbálja megszerezni Joao Félixet. Az Atlético Madrid üdvöskéje jelenleg 70 millió euró ér, és Diego Simeone együttesében alapembernek számít, így egészen biztosan nem lesz könnyű őt gránátvörös-kékbe öltöztetni.

Ahhoz képest, hogy az ősz, és még a tél folyamán is rendszeresen írt a Goal is arról, hogy milyen óriási bajban van a Barcelona anyagilag, nagyot fordult a világ Katalóniában. A csapat elindult felfele a tabellán, jelenleg második helyen áll a Barcelona a tabellán, de ez jószerivel Xavi érkezésének is betudható.

A klub financiális helyzete is megváltozott, úgy tűnik túl van a Barcelona a tavalyi krízisen, és ismét világsztárok érkezésében bízhatnak a szurkolók, hiszen Joao Félix mellett Erling Haaland, Robert Lewandowski és Darwin Nunez neve is felröppent már, mint lehetséges nyári érkező.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern München–Villarreal meccsen a hazai siker 1,27-szeres pénzt fizet. (x)