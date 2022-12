Madridból igazolt védőt a Kisvárda, aki hamarosan magyar válogatott lehet - hivatalos!

Raúl Martín Stefan honosítása folyamatban van.

Magyar édesanyától született 18 éves labdarúgót szerződtetett a Kisvárda - jelentette be ma délelőtt a klub hivatalos honlapja. Raúl Martín Stefan 2004. január 1-jén Madridban látta meg a napvilágot, ott is kezdett futballozni a CDE Santa Barbara színeiben, majd a Getafe csapatához csatlakozott, amelynek U19-es korosztályáig jutott, innen teszi át a székhelyét most Magyarországra.

„Profi labdarúgóvá akarok válni, és úgy ítéltem meg, hogy ennek fontos állomása lehet a kisvárdai lehetőség. A csapatot hozzá szeretném segíteni a céljai eléréséhez, miközben a klub színeiben válhatnék ismert játékossá. Tudom a Kisvárdáról, hogy idén kijutott a nemzetközi porondra, bízom benne, hogy a mostani bajnokság végére is elérjük ezt a célt. A fejlődésemet itt garantálva látom, a Kisvárda tökéletes választás az első profi klubomnak" – nyilatkozta a szerződés aláírása után Raúl Martín Stefan a kisvardafc.hu-nak.

Raúl Martín Stefan anyai ágon több generáción keresztül magyar felmenőkkel rendelkezik, a kisvárdaiak pedig azt is leírták, hogy a futballista honosítása folyamatban van.

