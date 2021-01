Madrid: már Mbappé szerződtetésére spórolnak

Madridban már dolgoznak azon, hogy nyáron meg tudják szerezni Kylian Mbappét a -től – írja az AS.

A fiatal csatárnak 2022-ben lejár a szerződése a párizsi klubnál, ám egyelőre nem egyezett meg a hosszabbítással kapcsolatban. A vezetői abban reménykednek, hogy a játékos ki is tart az elhatározása mellett és nem is hosszabbít a PSG-vel.

A Realnál is visszaestek a bevételek, de még így is behúztak 617 millió eurót az előző lezárt évben. Ráadásul úgy kalkulálnak, hogy Isco, Ceballos, Marcelo, Brahim, vagy a jelenleg kölcsönben szereplő Bale és Jovic is véglegesen klubot vált, vagyis befolyik a kasszába 100-150 millió euró. Ez önmagában még kevés, de a fennmaradó összeget hitelből finanszírozná meg a királyi gárda. Emellett a stadionok megnyitásával, vagyis újabb 800 milliós bevétellel kalkulálnak Madridban.

Már csak az a kérdés, hogy mibe kerül Mbappé. Ez megjósolhatatlan, de egyes hírek szerint szimbolikus ára lehet a csatárnak: 222 millió, vagyis éppen annyi, mint amennyiért Neymart vette a PSG. Vagy 2022-ben egy centet sem kell fizetni érte, hiszen ha lejár a szerződése, akkor ingyen mehet. A Real vezetői közben vélhetően arra törekszenek, hogy már idén nyáron szerződtessék a játékost és normál piaci árat, vagyis 150 millió eurót. A 200 millió sem elrugaszkodott összeg, ha öt évre aláírna a francia csatár Madridban, mert akkor az évi 40 milliós kiadást jelentene.

A másik kérdés pedig Mbappé fizetése. A spanyol szabályok komolyan korlátozzák a kifizethető összeget, de így is kérhet a csatár 21 millió eurót, ami éppen annyi, mint amit a PSG-nél keres. Bale 15 milliót, Isco hetet keres, az együtt ugye 22 millió, vagyis akár meg is lennénk, ám ha a klub bevételei visszatérnek a korábbi szintre, akkor többet is kaphat a francia világbajnok.