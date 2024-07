Ma a hölgyek számára is elkezdődik az olimpia Párizsban

Minden végső esélyes is pályán lesz.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A 2024-es olimpián a labdarúgással kezdődött minden még szerdán, akkor a férfiaké volt a főszerep, ma pedig a hölgyek is elkezdik a küzdelmeket.

A cikk lejjebb folytatódik

Kanada-Új-Zéland, Spanyolország-Japán - ezekkel az összecsapásokkal rajtol el a női labdarúgás ma 17 órától a párizsi olimpián. Majd 19 órától a végső győzelemre is esélyes németek játszanak Ausztráliával, de a szintén a fináléba is várható brazilok is ekkor kezdenek, az ő ellenfelük Nigéria lesz.

21 órától pedig Franciaország-Kolumbia és USA-Zambia mérkőzéseket is rendeznek még ma.