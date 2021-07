Lukas Podolski visszatérhet nevelő egyesületéhez

A német támadó előrehaladott tárgyalásokat folytat nevelő klubjával, a Gornik Zabrzével.

Sajtóhírek szerint Lukas Podolski nagyon közel áll ahhoz, hogy visszatérjen nevelőegyesületéhez, a lengyel Gornik Zabrzéhez. A lengyelek már megtették ajánlatukat, jelenleg Podolski válaszára várnak. A szélső nem csak Lengyelországból kapott ajánlatokat, sajtóértesülések szerint Queretaróból, Fortalézából, Törökországból és Katarból is érdeklődtek a volt válogatott játékos iránt.

A támadó július elsején szabadon igazolhatóvá vált, miután lejárt a szerződése a török Antalyasporral. A lengyel származású volt német válogatott labdarúgó 2020 januárjában érkezett Japánból a törökökhöz, 47 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, és ezeken összesen 7 gólt szerezett.

A 36 éves játékos pályafutása során megfordult a Kölnben, a Bayern Münchenben, az Arsenalban, az Interben, a Galatasarayban és a japán Vissel Kobéban is, és most ott fejezheti be karrierjét, ahol minden elkezdődött, Lengyelországban.

