Lukaku meggondolta magát, a Chelsea-be akar menni

Sokáig úgy tűnt, hogy Lukaku maradni szeretne Olaszországban, de most úgy tűnik meggondolta magát.

Ahogy korábban már megírtuk, a Chelsea emeli a tétet, és 130 millió eurós ajánlatot kész tenni Romelu Lukakuért. A közelmúltban már próbálkozott egyszer a Chelsea, de akkor az Inter azonnal visszautasította a londoni kékek 100 millió eurós ajánlatát, aminek a része lett volna Marcos Alonso is.

A Goal információi szerint Lukaku nyitott lenne a londoni visszatérésre, ha a csapatok meg tudnak egyezni egymással, a belga csatár szívesen játszana újra a Chelseaben. A támadó annak ellenére váltana csapatot, hogy ügynöke korábban elmondta, hogy a játékos biztosan maradni fog Milanóban.

A koronavírus-járvány nehéz anyagi helyzetbe sodorta az Intert, így több játékosuktól is kénytelenek lesznek megválni a nyáron – Achraf Hakimi és Ashley Young már el is hagyták a klubot –. Így pedig könnyen előfordulhat, hogy az olaszok elfogadják majd a támadóért beérkező 130 millió eurós átigazolási ajánlatot, hogy ezzel is enyhítsék rossz pénzügyi helyzetüket.

A támadó 2011 és 2013 között már játszott a nyugat-londoniaknál, 15 mérkőzésen kapott lehetőséget, de gólt nem sikerült szereznie, így végül 2013-ban az Evertonhoz került, először kölcsönben, majd 1 évvel később végleg. Azonban a liverpooli kékeknél töltött négy év alatt a belga újra felépítette magát, nem is volt meglepő, hogy 2017-ben a Chelsea riválisa, a Manchester United lecsapott a liga egyik legjobb támadójára. A csatár 2019-ben érkezett az Interhez és azóta 95 meccsen 64 gólt szerzett Olaszországban.

Ha Lukaku érkezik, akkor Tammy Abraham nagy valószínűséggel elhagyja a kékeket. A legkomolyabb kérőnek az Aston Villa tűnik, azonban a birminghamiek elsőkörben csak kölcsönbe vinnék a fiatal támadót.

