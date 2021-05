Lukaku keményen odaszólt Ibrahimovicnak

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

Romelu Lukaku és Zlatan Ibrahimovic rendelkezik már közös múlttal. Az Inter és a Milan sztárja tavaly februárban ugrott össze először, amikor a kék-fekete csapat 4–2-re legyőzte riválisát és Lukaku szerényen ezt úgy kommentálta a közösségi médiában, hogy „Új király van a városban”.

Aztán amikor októberben a Milan visszavágott, akkor Ibrahimovic sem szerénykedett: „Milánónak sosem volt királya… Istenük van!”

Vagyis a két csatár komoly ütésváltásban van és most, hogy az Inter bajnok lett megérkezett az újabb fejezet. Lukaku posztolt a Twitteren: „Az igazi Isten megkoronázta a királyt. Most hajolj meg.”

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp