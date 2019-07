Lukaku ismét kimaradt a Manchester United keretéből

Egyre valószínűbbnem tűnik, hogy Romelu Lukaku idén nyáron elhagyja a Manchester Unitedet, miután nem utazott el a csapattal Oslóba.

A belga csatár hivatalosan sérülés miatt hagyta ki a Perth Glory, a Leeds, az és a Tottenham elleni felkészülési meccseket is, miközben a Vörös Ördögök folyamatosan tárgyalásban állnak az Interrel a lehetséges átigazolása kapcsán.

A kedden Norvégiában lép pályára felkészülési meccsen a Kristiansund ellen, de Lukaku ezúttal sem volt ott a 26 fős utazókeretben.

Antonio Conte, az Inter új vezetőedzője nem csinált titkot abból, hogy szeretné megszerezni a támadót, Lukaku pedig már áprilisban elmondta, hogy szívesen futballozna a -ban.

A hírek szerint a Nerazzurri első körben 60 millió eurót kínált a 26 éves támadóért, de erre a Vörös Ördögök nemet mondtak.

A cikk lejjebb folytatódik

A Manchester United a keddi mérkőzést követően a Cardiffban találkoznak az AC Milannal, majd augusztus 11-én a ellen kezdik meg a szereplést a Premier League-ben.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC