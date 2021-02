Lukaku csatlakozott a 300 gólos játékosok klubjához

A belga csatár kiemelkedő formában futballozik, amióta az Interben szerepel.

Romelu Lukaku az Inter támadója gólt szerzett a Lazio elleni rangadón és ezzel megszerezre karriere során a 300. találatát.

A belga csatár újra csúcsformában futballozi, amióta az Inter játékosa, így csatlakozhatott a 300 felettiek elit társaságához.

Lukaku 2009-ben mutatkozott be az Anderlechtben és ugyanebben a csapatban szerezte meg pályafutása első gólját is a Waregem ellen. A csatár ennyi idő után sem vett vissza a lendületből, hiszen Antonio Conte csapatában már 56 találatnál jár és ehhez mindössze csak 80 kék-fekete meccsre volt szüksége. Az is figyelemreméltó adat, hogy az olaszországi pályafutása során még nem hibázott büntetőt sem, tízből tíz a mérlege.

A támadó teljesítményének értékét növeli, hogy három ország hat klubjában szerezte a 300 gólját. Az Anderlechtben 41 találatot jegyzett, majd a Chelsea játékosa lett, ám a kéknél egyszer sem talált be. Kölcsön is adták a West Bromnak, ahol azonnal formába lendült és 17 gólt szerzett, majd következett az Everton, ahol igazán nagy lendületet vett a pályafutása: 87 gólt szerzett, majd következett a Manchester United és újabb 42 gól. 2019-ben a San Siro-ba igazolt és összehozott már 56 gólt, amihez hozzá kell tennünk a belga válogatottban elért 57 találatot.