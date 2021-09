Lukaku beismerte: szólt az Internél, hogy engedjék el

Volt az a pont, amikor közbe kellett lépnie.

Romelu Lukaku bevallotta, hogy személyesen beszélt Simone Inzaghival, az Inter vezetőedzőjétől és jelezte, hogy szeretne távozni a milánói klubtól a Chelsea-hez.

A belga támadó nyáron 115 millió euróért költözött át a Stamford Bridge-re és nyolc év után tért vissza a kékekhez.

A Bajnokok Ligája címvédője hosszasan tárgyalt az olasz bajnokkal, de az Inter három ajánlatot is visszautasított. Ezért lépett közbe a belga sztár és határozottan kérte az olaszokat, hogy engedjék el Londonba.

„Amikor a Chelsea a harmadik ajánlatát tette, akkor tudtam, hogy komolyra fordult az ügy – mondta Lukaku a hln.be-nek. – Amkor a 110 millió euró mellé már Zapacostát is felajánlottálk, de az Intre még mindig nem akart engedni, akkor bementem Simone Inzgahi irodájába és kértem, hogy állapodjanak meg a Chelsea-vel.”

Lukaku 95 mérkőzésen 64 gólt szerzett az Interben két év alatt. Annak idején az Inter 75 millió euróért vette meg a támadót a Manchester Unitedtől és az üzlet bejött, hiszen bajnoki címig vezette a gárdát.

Az átigazolás után már be is mutatkozott a Chelsea-ben és mindjárt gólt is szerzett az Arsenal elleni 2–0-s siker alkalmával.

