Lukaku a Juventusban folytathatja pályafutását!

Az Internek továbbra sincs pénze a belga támadóra.

A Sky Sports információi szerint a Juventushoz szerződhet Romelu Lukaku. Az előző idényt az Internél kölcsönben töltő belga támadót így a Milan után újabb riválissal hozták szóba.

A Chelsea új menedzsere, Mauricio Pochettino éppen a napokban mondta el, hogy Lukakunak a jövő hét közepén kell edzésre jelentkeznie a londoni kékeknél, feltéve ha még akkor is az angolok játékosa lesz.

Az Internél továbbra is szeretnék, ha a 30 esztendős csatár újabb idényt töltene Milánó kék-fekete részén, s maga a futballista is ezt a jövőképet részesíti előnyben, ugyanis ő visszautasította például a szaúdi megkereséseket is.

Az üzlet legnagyobb problémája továbbra is a pénz, a Chelsea ugyanis az újabb kölcsönadás helyett inkább már megválna a csatártól, akiért 40 millió eurót szeretnének kapni, de ezt az Inter nem tudja megfizetni, ehhez ugyanis valakit, vagy valakiket előbb értékesíteniük kellene.

A Sky Sports szerint pedig a Juventus már tárgyalóasztalhoz is ült a londoniakkal.