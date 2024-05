Luis Suárez csatlakozott Ronaldóhoz, Messihez és Lewandowskihoz!

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Robert Lewandowski után Luis Suárez az aktív éljátékosok közül negyedikként érte el az ötszázas határt futballpályafutása során a szerzett gólok tekintetében – írta kedden a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

A 37 éves uruguayi csatár az amerikai MLS-ben szereplő Inter Miami együttesének színeiben a hétvégén csatlakozott a portugál, argentin, lengyel szupertrióhoz, amikor is – Messi passzainak is köszönhetően – mesterhármast ért el a New York Red Bulls ellen 6-2-re megnyert bajnokin.

Suárez második gólja jelentette az 500. találatát, s így jelenleg 501 gólnál tart, mely kollekciót 2005-től máig nyolc csapat - benne az Ajax, a Liverpool, az FC Barcelona és az Atlético Madrid - színeiben szerezte, összesen 815 mérkőzésen.

Forrás: MTI