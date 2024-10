Luis Enrique Xavinak és a Barcelonájának is nekiment

Nem kertelt, amikor egykori csapatának taktikájáról beszélt.

Megjelent a Movistar streaming szolgáltatón Luis Enrique legújabb dokumentum filmje, a 'K**aszott fogalmad sincs'. A filmben karrierje több pontjáról is beszél, de kivételesen hatalmasat rúg egykori csapattársába, majd játékosába, Xavi Hernándezbe.

Luis Enrique előbb játékosként 1996 és 2004 között, majd edzőként 2014 és 2017 között fordult meg az FC Barcelonánál. A spanyol szakember jelenleg a Paris Saint-Germaint irányítja, tavaly pedig a legjobb nyolc között akadt össze egykori csapatával a Bajnokok Ligájában. Amint az említett filmből kiderül, nem éppen volt jó megítéléssel a katalán alakulatról, szinte porig alázta edzőjüket és taktikájukat.

"A Barca nem domináns csapat, nem tud jól védekezni. Gyenge a védelme. Hosszú labdákkal operálnak, Ter Stegen rekordot döntött, annyi hosszú passza volt. Úgy játszanak, mint az Eibar - vélekedett egykori csapatáról, majd Xavinak is odaszúrt egyet, aki tavaly még a gránátvörös-kékek vezetőedzője volt. - A Xavi irányítása alatt álló Barcelona két szezon alatt nem volt domináns csapat, és nem irányította a labdabirtoklást. Ha ez a mi időnkben történt volna, nem csak kritika érte volna, hanem sokkal rosszabb lett volna. Ha valaki Xavi pártján áll, akkor őt Johan és Pep után a harmadik legjobb edzőnek nevezné... de ha valaki pártatlan elemző, akkor úgy beszélne róla, mintha az Eibar edzője lenne. Velem a Barca a saját DNS-t játszotta, ami nem volt így Xavi alatt.”

Sőt abba is betekintést nyerhetnek a nézők, hogy a Barcelona vezetősége még 2022/23-as szezonban is megkereste Luis Enriquét, hogy érdekelné-e a lehetőség, hogy visszatérjen Katalóniába.

„A Barca hívott engem a 2022/23-as szezonban. De aztán megkérdeztem tőlük: 'Ha Xavi megnyeri a La Ligát és a Király Kupát, akkor is leváltanátok őt?' És erre nem is válaszoltak. Ha vártam volna, most egyértelműen lenne esélyem arra, hogy én irányítsam a csapatot" - emlékezett vissza a PSG jelenlegi edzője.