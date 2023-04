Luis Enrique csalódott, hogy nem ő lett a Chelsea edzője

Potter kirúgása után egyből a kispadra akart leülni.

Graham Potter április eleji kirúgása után több név is felröppent a sajtóban, hogy ki követheti a szakembert. Julian Nagelsmann és Luis Enrique érkezéséről is szó esett, sőt a katalán trénert még a londoni reptéren is látták, így ő személyesen is tárgyalt lehetséges kinevezéséről.

Mint ismert végül Frank Lampard lett a Chelsea ideiglenes edzője, az angol edző a szezon végéig vállalta el a munkát.

Az spanyol AS információi szerint Luis Enrique nagyon frusztrált és ideges lett, miután kiderült, hogy nem nevezik ki a Chelsea élére. A katalán nagyon motivált volt, hogy már idény közben fellendítse a Kékek játékát és a Bajnokok Ligájában is meg szeretett volna mérkőzni a Real Madriddal. A klub végül az átmeneti megoldás mellett döntött és csak nyáron tervezik kinevezni az új edzőt, akivel hosszabb távra terveznek.

A két legnagyobb esélyes továbbra is Luis Enrique és a Bayern Münchentől menesztett Julien Nagelsmann. Az 52 éves katalán már az új tervét is reprezentálta Todd Bohley-nak, a Chelsea tulajdonosának. A hírek szerint a spanyol válogatottból jó ismerősét, Gavit is szívesen Londonba vinné.

