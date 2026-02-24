Nincs mese, meg kell tanulnia németül a Bayern München sztárjának

Bár Luis Díaz csak 2025 nyarán igazolt Németországba, a Bayern Münchennel kötött szerződése kimondja: meg kell tanulnia a német nyelvet - számolt be róla Fabrizio Romano a Bild nyomán.

Ez arra utal, hogy a Bayern München valóban elvárja az újonnan igazolt játékosoktól a teljes elköteleződést. Díaz egyelőre eleget tesz a pályán kívüli kötelességének: hetente két-három órája van, a fejlődését pedig klubon belül is értékelik.

Ha Díaz nem így járna el, akkor a bajorok 5 ezer és 50 ezer euró közötti büntetést is kiszabhatnának a kolumbiai támadóra.

A Liverpool korábbi csatára egyelőre tehát minden téren helytáll új állomáshelyén, hiszen az összes sorozatot figyelembe véve már 33 alkalommal küldte pályára Vincent Kompany vezetőedző, amit 19 góllal és 15 gólpasszal hálált meg.

