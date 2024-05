Luis Alberto fegyelmi okok miatt még csak keretben sem volt

Azt már jó ideje tudni lehet, hogy a spanyol labdarúgó elmegy a római klubtól, de amit most tett…

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Luis Alberto már korábban bejelentette, a nyáron távozik a Lazio csapatától, vasárnap, az Empoli elleni 2–0-s siker alkalmával még a keretben sem volt ott a spanyol labdarúgó, ám ennek mégsem a távozása az oka.

Luis Alberto már korábban is volt csapattársai kereszttüzében, mert nem éppen úgy viselkedik, ahogy azt egy futballcsapatban illik.

Ahogy hírlik, most azonban minden határon túlment.

Egy, a pénteki római edzésen történt esetről szól a fáma, amikor is Luis Alberto – távozásának egyértelmű tudatában – becsmérelte a lazio vezetését, majd a szakmai stábot, sőt később csapattársait is. Egyes olasz lapértesülések szerint nem is akármilyen módon, igazán alpárian. Tettének következménye pedig az lett, Tudor a vezetőedző még csak a keretbe sem nevezte az Empoli elleni, vasárnapi fontos meccsre.

Hiányát pedig a fővárosiak igazán meg sem érezték, 2–0-ra győztek.