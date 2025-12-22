Hamarosan újratárgyalhatja Luciano Spalletti szerződését a Juventus

Közel két hónappal azután, hogy Juventustól menesztett Igor Tudor vezetőedző helyét a szezon végéig Luciano Spalletti vette át, akár az olasz edző hosszabb távú maradásáról is dönthet a torinóiak vezetősége.

A Napoli és az AS Roma egykori mestere egy nyolchónapos szerződést írt alá az Öreg Hölgynél, ami június 30-ig érvényes. A Calciomercato úgy értesült, hogy ugyan a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása nem hosszabbítaná meg automatikusan a tréner szerződését, a remek eredmények miatt leülhetnek tárgyalni a felek a következő hetekben.

Nem lenne meglepő, ha a Zebrák hosszút távon szeretnék a kispadon látni Spallettit, hiszen a döcögős kezdés után is csak egy vereséget szenvedtek el az irányításával, még a Napoli ellen a Serie A 14. fordulójában. Az elmúlt két fellépésén ráadásul két rangadót vett sikerrel a Juve, előbb a Bolognát 1-0 arányban, majd a hétvégén az AS Romát 2-1-re győzte le.

A bajnokságban az olasz vezetőedző vezetésével gyűjtött 14 pont azt jelentette, hogy a Juventus feljött az ötödik helyre, és mindössze egy pontra van a BL-t érő negyedik helytől. Sőt, még a listavezető Inter is csak négy pontra van az együttestől.

