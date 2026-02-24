Nem csak új szerződést, de szabad kezet is kaphat Spalletti a Juventusnál

A Juventus FC vezetősége egyértelmű döntést hozott: Luciano Spalletti a jövő embere Torinóban. Bár a pályán akadtak hullámvölgyek az idény során, a klubvezetés elégedett az iránnyal, és hosszú távon is a korábbi olasz szövetségi kapitányra bízná az újjáépítést.

Spalletti jelenlegi szerződése június végéig érvényes, de a torinói klub nem akar bizonytalanságot a szezon hajrájára. Az vezetőség felől egyértelmű üzenet érkezett: a tréner marad, és nem csupán formálisan.

Közel a megállapodás

Átigazolási szakértői információk szerint már javában zajlanak a tárgyalások a hosszabbításról, és minden jel arra utal, hogy Spalletti hamarosan aláírja az új, hosszú távú szerződését. A klubnál úgy tekintenek rá, mint a jövő egyik alappillérére.

A döntés azért is beszédes, mert a Juventus ezzel egy modernebb, edzőközpontú modell felé mozdulhat el. A cél: teljes összhang az edzői stáb és az átigazolásokért felelős részleg között.

Spalletti beleszólhat az építkezésbe

A legfontosabb fejlemény, hogy Spalletti komoly befolyást kaphat a nyári keretalakítás során. A klub tervezi a keret megerősítését, és a hírek szerint kifejezetten azokat a játékosokat szeretnék megszerezni, akiket az olasz szakember kér.

Teljes az egyetértés a felek között, a megfigyelőhálózat pedig az edző taktikai elképzeléseihez igazítja a célpontokat. A Juventus nem akar még egy olyan átigazolási időszakot, ahol eltérő szakmai irányok ütköznek.

