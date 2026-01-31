Lucas Paqueta elmondta, a Premier League-ből is voltak ajánlatai - mégis hazaszerződött Brazíliába

Pénteken hivatalossá vált, hogy Lucas Paqueta 42 millió euró ellenében hazaigazolt a brazil Flamengóhoz, miután az elmúlt három és fél szezont a West Ham Unitedban töltötte. Ugyanakkor arra is lett volna lehetősége, hogy a Premier League-ben maradjon, erről maga a brazil középpályás számolt be az új klubjának adott interjúban.

A Tottenham Hotspur és a Chelsea is ajánlatott tett érte a téli átigazolási időszakban, ám Paqueta a két érdeklődésre csak annyit válaszolt az ügynökének:

"És mi a helyzet a Flamengóval? Semelyik klub nem érdekel, csak a Flamengóról szeretnék hallani."

Paqueta még novemberben beszélt először a brazil csapat érdeklődéséről, akkor a klub alelnökével is találkozott. Állítása szerint mindig is élt benne a vágy, hogy egy nap visszatérjen nevelőegyütteséhez, a kérdés már csak az volt, hogy mikor.

A 61-szeres brazil válogatott játékos ebben a szezonban 18 alkalommal lépett pályára a Premier League-ben a kiesés elől menekülő West Ham színeiben, összesen négy gólt és négy gólpasszt jegyzett.

A naptári rendszerben kiírt 2026-os brazil bajnokságot egy Sao Paulo elleni 2-1-es vereséggel nyitotta a Flamengo.