Pocsék formában van a West Ham, legutóbbi 9 meccsükön nyeretlenek maradtak, tegnap pedig megalázó, háromgólos vereséget szenvedtek a negatív rekordokat döntögető Wolverhampton otthonában. Brit sajtóhírek szerint pedig a csapat egyik legjobbját, Lucas Paqueta-t is elengednék, ha jönne egy megfelelő ajánlat a brazilért.

A Spurs már tavaly nyáron is közel volt ahhoz, hogy szerződtesse Paqueta-t, de akkor nem realizálódott a transzfer, most viszont úgy tűnik, az észak-londoniak rajta vannak az ügyön. Hivatalos ajánlatot még nem tettek, ám mindenképpen szeretne erősíteni télen a Spurs, hogy egy kicsit levegyék a nyomást az edzőről, Thomas Frankról, és megindulhasson felfelé a jelenleg alsóházban szereplő topcsapat.

Nem ez lenne a két klub között az első transzfer, hiszen tavaly nyáron Mohammed Kudus szintén a West Hamtől érkezett a Spurs csapatához közel 65 millió euróért, így ez is közrejátszhatott abban, hogy Paqueta-t már nem akarták elveszíteni ugyanannak a riválisnak eladva.

A Tottenham Hotspur jelenleg a 13. helyen áll a Premier Leagueben, viszont mindössze 4 pontra vannak az ötödik helyezett Chelsea mögött, így ha tudná stabilizálni a formáját az észak-londoni csapat, ott lehetne a Bl-helyekért küzdő klubok mezőnyében. Ehhez vasárnap egy lépést tehetnek, amikor a meglepően jól szereplő, hetedik helyen álló újoncot, a Sunderlandet fogadják a Tottenham Hotspur Stadiumban.