Lucas Paquetá reagált a fogadási csalással kapcsolatos vádakra

Akár örökös eltiltással is büntethetik.

Lucas Paquetá éles kritikát fogalmazott meg a „félrevezető kiszivárgásokkal” kapcsolatban, amelyek az aktuális szerencsejáték-nyomozással összefüggenek, egy dühös közleményben a közösségi médiában.

A 26 éves brazil válogatott játékost azzal vádolják, hogy szándékosan sárga lapokat kapott négy Premier League-mérkőzésen, többek között a Leicester City, Aston Villa, Leeds United és Bournemouth ellen. Ha ezek a vádak bizonyítást nyernek, Paquetát súlyos fegyelmi intézkedések, például élethosszig tartó eltiltás fenyegetheti a Football Association (FA) által.

A médiában olyan információk jelentek meg, amelyek szerint Paquetát egy tárgyalásra idézték be a hónap végén a vádakkal kapcsolatban, ami tovább fokozta a nyomást a szerepvállalásával kapcsolatban. A mérkőzés manipulálásának vádja mellett egy másik vádpontban, állítólagos együttműködés elmulasztása miatt is vádolják.

A médiajelentésekre reagálva Paquetá a közösségi médiában tett közzé egy erős nyilatkozatot, amelyben kifejezte csalódottságát és tagadta a vádakat.

Azt írta: „Csalódott és mérges vagyok, mert olvastam a közelmúltban megjelent félrevezető és pontatlan sajtócikkeket, amelyek Angliában és Brazíliában is napvilágot láttak és amelyek állítólag információkat közölnek az ügyemről. Ezen információk egy része teljesen hamis és úgy tűnik, hogy az a célja, hogy aláássa a helyzetemet. Aggódom amiatt is, hogy bár hamisak és félrevezetők, ezek a cikkek egyértelműen egy, az ügyhöz közel álló személytől származnak.

„Az FA eljárásainak titkosnak kellene lenniük, ez rendkívül komolyak számomra és a családom számára. A pontatlan információk folyamatos kiszivárgása és közzététele a sajtóban most veszélyezteti a lehetőségemet, hogy tisztességes meghallgatást kapjak. Ezért utasítottam az ügyvédeimet, hogy írjanak az FA-nak és kérjék, hogy alapos nyomozást folytassanak arról, hogy hogyan jutnak információk az ügyről - még ha hamisak is -, a nyilvánosság elé. Továbbra is tagadom a vádakat ellenem, és várom, hogy bizonyíthassam ártatlanságomat.”