Lőw Zsoltot is kirúgta a Chelsea!

Ahogy az várható volt, Thomas Tuchel távozását követően Lőw Zsolttol is megvált a Chelsea. Mellettük kikerült a szakmai stábból Arno Michels és Benjamin Weber is, így a frissen kinevezett Graham Potter várhatóan a teljes szakmai stábját is hozza magával a Brightontól.

