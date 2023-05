Lőw Zsolt elismerte: megviselte őt a Bayern Münchennél töltött két hónap

"Két trófeát elvesztettünk, senki nem akarta a harmadikat is elveszíteni..."

"Egy hollywoodi filmet sem lehetett volna ennél izgalmasabban megrendezni" - nyilatkozta Lőw Zsolt az M4 Sportnak, miután az utolsó fordulóban rendkívüli izgalmak közepette sikerült megvédenie a bajnoki címet a Bayern Münchennek, immár Thomas Tuchellel és magyar segítőjével a kispadon.

A 44 esztendős szakember elárulta, rendkívül megterhelő két hónapon van túl, mióta a bajoroknál dolgoznak.

„Egyből óriási kihívásokkal találtuk szembe magunkat, hiszen játszottunk a Borussia Dortmunddal a bajnokságban, aztán a Cityvel a Bajnokok Ligájában, majd a Freiburggal a kupában. Nagyon nehéz volt, már csak azért is, mert megint úgy csaptunk bele egy munkába, hogy a családot hátra kellett hagyni Londonban. Nem kellemes dolog nyolc hétig egyedül lenni egy tíz négyzetméteres szállodaszobában minden örömöddel, bánatoddal és a napi problémákkal megküzdeni. Tehát szakmailag is voltak kihívások és emberileg is eléggé megviselt minket ez a nyolc hét" - ecsetelte Lőw, aki azt is elárulta, hogy a mindent eldöntő utolsó meccsen azt szerették volna, ha a Bayern-játékosok minél kevesebbet tudnak a párhuzamosan zajló, és arról csak a szakmai stáb kap információt, de ez a próbálkozás kútba esett.

„Azért volt ez lehetetlen, mert a Bayern-szurkolók is értesültek az eredményről, és amikor a stadionban elkezdtek őrjöngeni, holott neked csak egy bedobásod van, akkor ez nyilván arra utal, hogy a másik pályán valami jó dolog történt. Így tehát a játékosokhoz is eljutott meccs közben, amikor a Mainz gólt szerzett, hiszen ünneplésben törtek ki a Bayern-szurkolók" - emlékezett vissza Lőw Zsolt, aki saját bevallása szerint a 89. percben szerzett gólnál elvesztette a fejét.

„Talán életemben először berohantam a pályára, magam sem tudom, miért, de lefutottam 30-40 métert, mire észrevettem, hogy bent állok a pálya közepén. Ekkor visszafordultam, de azért még a játékvezetőnek elmondtam, hogy azért most már jó lenne, ha nem sújtana minket tovább, hiszen elvett tőlünk egy gólt, az ellenfélnek meg adott egy tizenegyest, amit nem lett volna muszáj. Elképesztő érzelmek szabadultak fel bennem a gólunknál" - mondta a tréner az M4 Sportnak.