Lőw Zsolt elárulta, hogyan kereste meg őket a Manchester United

A Sportál a német-magyar Eb-mérkőzés kapcsán készített exkluzív interjút a Bayern Münchentől távozó Lőw Zsolttal.

Ha valaki jól ismeri a német labdarúgást, az Lőw Zsolt. Korábban játékosként is maradandót alkotott a Bundesligában, később másodedzőként tett sokat az RB Leipzig felemelkedéséért, hogy aztán egy szerfelett eredményes párizsi és londoni „kitérő” után 2023 márciusában már a Bayern München kispadján foglalhasson helyet Thomas Tuchel oldalán. A 18 órakor kezdődő Németország–Magyarország Európa-bajnoki csoportmeccs előtt volt miről és kiről beszélgetni a 45 esztendős szakemberrel. A Sportál interjúját szemléztük.

Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel: ki nyeri az Európa-bajnokságot?

Ha tudnám erre a választ, én lennék a világ legjobb edzője… – indította mosolyogva a Sportálnak adott exkluzív interjúját a Németország-szerte nagy megbecsülésnek örvendő Lőw Zsolt. – Vannak olyan csapatok, amelyek hihetetlenül erős kerettel rendelkeznek, és jó esélyük van arra, hogy megnyerjék az Eb-t, gondolok itt elsősorban Angliára és Franciaországra. S ne feledjük, hogy ott van még a feljövőben lévő, ráadásul hazai pályán játszó Németország is, szóval, szerintem ez a három válogatott reménykedhet leginkább a végső sikerben. Ha egy meglepetéscsapatot is kell mondanom, nálam Portugália az, amely a kereterősséget tekintve fel tudja venni a harcot a legjobbakkal. A kérdés az, Cristiano Ronaldót hogyan képesek kezelni, mennyire tudják az előnyükre fordítani, hogy van egy olyan kaliberű játékosuk, mint ő. Mindent összevetve ennek a négy csapatnak adnám a legtöbb sanszot az aranyérem megszerzésére.

Az első csoportkör lement, láthatta a második játéknapon, Stuttgartban egymásnak feszülő német és magyar válogatottat is. Feltételezem, a Nationalelf teljesítménye jobban tetszett.

Kellemes meglepetés volt, amit a németek nyújtottak. A felkészülési meccseiken javuló tendenciát mutattak, igaz, volt honnan visszajönniük, hiszen – fogalmazzunk így – mély álomban voltak. Az elmúlt két évben rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniük, de Julian Nagelsmann remekül nyúlt a csapathoz. Kiváló döntés volt, hogy Toni Kroost visszahozták, nemcsak a játékintelligenciája és a tudása, hanem a személyisége is nagyon jót tesz a válogatottnak. Megnyugtatja a csapatot, arról nem szólva, hogy egy igazi győztes, aki jóformán mindent megnyert már, ami csak lehet, valamit többször is. A németek jól elkapták a rajtot, bevallom, sokakhoz hasonlóan én sem vártam tőlük ilyen sima győzelmet, de a korai góloknak köszönhetően magabiztosan hozták az első meccsüket. Ez nyilván nekünk nem annyira jó, hiszen ők ettől szárnyra kaptak, és lendületben vannak, mi viszont kicsit beragadtunk. A Svájc elleni mérkőzés első hatvan perce sajnos nem rólunk szólt. Azért nem árt megjegyezni, egy kis nemzetnek nem olyan könnyű egy hatalmas versenyen megméretni, senki nem várhatja el, hogy mi lefocizzunk és gólokkal verjünk mindenkit. Ugyanakkor úgy vélem, aggodalomra nincs ok. Egyszerűen nem úgy sikerült az első hatvan perc, ahogy szerették, szerettük volna, de benne van a magyar válogatottban, hogy ennél tud jobban játszani. Ha a napi formája kiemelkedő lesz, és az egyik legjobb teljesítményével rukkol elő, akár meg is zavarhatja és meg is szoríthatja a németeket.

Abban egyetértünk, hogy a németek ellen már a döntetlen is bravúr lenne?

Igen! Egy pont életben tartana minket és a reményeinket is, hiszen akkor az utolsó csoportmeccsen egy győzelemmel ki lehetne harcolni a továbbjutást. Azt azonban nem árt hangsúlyozni, hogy a keretek erőssége és a jelenlegi forma alapján sem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek a favoritjai. Ezt el kell és el is lehet fogadni, szerintem ez teljesen normális. A futballban persze az is szép, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet, ezért is állítom, hogy a napi forma sorsdöntő lehet. Apróságnak tűnik, de lényeges, hogyan sikerülnek az utolsó simítások. Az utóbbi két évben ez a csapat már bizonyította, ha kifog egy jó napot, ha mindenki örömmel, élvezettel és energiával telve, töretlen küzdeni akarással lép pályára, szinte bárki ellen van esélye pontot szerezni.

Gulácsi Péter, Willi Orbán, Sallai Roland, Szalai Attila és Schäfer András a Bundesligában, Dárdai Márton a Bundesliga II-ben játszik. A német válogatott ellen ez számíthat valamit?

Ha abban az országban futballozol, amelynek válogatottja a következő ellenfeled lesz, az mindenféleképpen plusz motivációt ad! Bár afelől nincs kétségem, hogy a magyar csapatból senkinek nincs szüksége külön inspirációra, elég hajtóerőt jelent nekik, hogy itt lehetnek az Eb-n. A Bundesligában szereplőkre természetesen jobban odafigyelnek Németországban, az összes klub és a sajtó is kiemelt figyelmet szentel a stuttgarti összecsapásnak. Abban bízom, hogy ez nem ró extra terhet az érintettekre – az Európa-bajnokságnak amúgy is nagy tétje van, már önmagában a részvétel jelentős nyomást helyez a játékosokra. Nagyon örülnék annak, ha a bizonyítási vágynak pozitív hatása lenne a mieinkre. A feleségemmel, Andival mindenesetre ott leszünk Stuttgartban, hogy élőben szurkolhassunk!

A jelenlegi magyar keretből Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal dolgozott együtt az RB Leipzignél. Jól sejtem, hogy bár kifelé egyikük sem mutatja, a csapaton belül, az öltözőben vezérszerepet töltenek be?

Ez abszolút így van! Petinek és Willinek is elképesztően nagy rutinja van válogatott és klubszinten egyaránt. Tapasztalt, egyben kiváló játékosokról beszélünk, akikre Lipcsében és a nemzeti együttesben is fel lehet nézni. Általában sok múlik rajtuk, jobban mondva azon, mekkora stabilitást tudnak adni a csapat védelmének, védekezésének. A labdakihozatalban is rendkívül fontos a szerepük, de én azt is hozzátenném, hogy a nyugodtságuk, a higgadtságuk és a kisugárzásuk is rettentően sokat számít. Az a magabiztosság, amit adnak a csapatnak, a többiekre is jó hatással lehet. Gondolok itt például Szoboszlai Dominikre – nagy szükségünk van az ő jó játékára, kreativitására és arra az energiára, amit tud adni a társaknak. Azt remélem, a Gulácsi, Orbán, Nagy Ádám, Szoboszlai alkotta tengely a legszebb arcát mutatja majd – azt, amit az elmúlt egy-két évben többnyire láttunk –, mert akkor erre a „hullámra” a többiek is ráülhetnek. Petire és Willire egy mondatra visszatérve: a Bayernnél töltött időszaknak hála, a német válogatottból több játékossal dolgozhattam együtt, mint a magyarból, de arra roppant mód büszke vagyok, hogy Lipcsében az edzőjük lehettem.

Ha valaki igazán jól ismeri a német labdarúgást, az ön. Van olyan játékos, akitől az átlagosnál is jobban tartanunk kell?

A Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz hármastól nem árt… A két fiatal, Musiala és Wirtz a német futball két legnagyobb tehetsége, sőt! Abban a korban vannak, és annyi mérkőzés van a hátuk mögött, hogy már nem csupán tehetségként emlegetik őket – mindketten a német válogatott húzóemberei lehetnek ezen az Eb-n. Két rendkívül kreatív játékosról van szó, egy góllal vagy gólpasszal bármikor képesek egy mérkőzést eldönteni. Ami pedig Gündogant illeti, nem véletlen, hogy éveken át volt a Manchester City alapembere, míg az előző idényben a Barcelonában remekelt, az ő kreativitása kellő rutinnal is párosul. Úgyhogy maradjunk annyiban, ez a trió bivalyerős. Toni Kroosról már esett szó, ám arról még nem, hogy lenyűgöző, gyakran kilencvennyolc-kilencvenkilenc százalékos hatékonysággal passzol, és nem az alibit játssza: rengeteg átadása megy előre. Fantasztikus az a magabiztosság, ami árad belőle, nem csoda, hogy iszonyú kevés a labdavesztéseinek száma. S még egyszer mondom, az ő karaktere nagyon sokat ad a német válogatottnak. És akkor még hátul ott van az egyik kedvencem, Antonio Rüdiger, akivel hatalmas sikereket értünk el a Chelsea-nél. Igazi egyéniség, félelmetes kisugárzása van, de bízom abban, hogy a magyar támadók nem szeppenek meg tőle. Arra azért nem árt felkészülni, hogy a csatárokat valamilyen úton-módon mindig igyekszik kicsit megfélemlíteni és kizökkenteni. Képes arra, hogy bárkit felpiszkáljon, hogy aztán az illető ne tudjon annyira koncentrálni a mérkőzésre…

Ez akár végszónak is megtenné, de ha már beszélünk, hadd kérdezzem a Bayernről is. A tavaly március óta íródó fejezet lezárult az életében – hogyan foglalná össze, amit a müncheni sztárcsapatnál megélt?

Az biztos, hogy Thomas Tuchellel nem maradunk a klubnál, de mivel hivatalosan még nem zárult le ez a történet, nem beszélhetek róla hosszabban. No meg azért is lenne nehéz, mert még frissek az élmények, el kell telnie némi időnek ahhoz, hogy leülepedjenek bennem az érzelmek. Ha karrierem ezen szakasza formálisan is véget ér, és én is feldolgoztam magamban a történteket, szívesen beszélek majd róla.

A folytatásról lehet valamit tudni? Például azt, hogy a Manchester United érdeklődése valóban komoly volt-e?

Az volt, igen. Nem lenne ildomos, ha a részletekről nyilatkoznék, annyit mondhatok csak, hogy Thomas többször is beszélt a klub vezetőivel.

A német szakember a minap kijelentette, hogy egy ideig pihenni szeretne…

Én is… Jelen pillanatban nem tudom elképzelni, hogy két hét múlva elköltözünk egy másik országba vagy városba, hogy belevágjunk egy új kalandba. Megint összepakolni, a gyerekeket kivenni az iskolából, beíratni egy másikba, új házat keresni – na, ez most nem hiányzik. Nagyon intenzív volt az elmúlt időszak, gondoljunk csak bele, hogy Thomasszal kétezer-tizennyolcban annál a Paris Saint-Germainnél kezdtünk el együtt dolgozni, amelynél csodás sikereket értünk el, hogy aztán kétezer-huszonegy januárjában gyakorlatilag „berepüljünk” a Chelsea-hez, amellyel annak ellenére megnyertük a Bajnokok Ligáját, hogy év közben vettük át a csapatot. A Bayernhez, ugyebár, szintén év közben kerültünk – a folytatás sokak előtt ismert, a tavalyi bajnoki címünkre büszkék lehetünk. Három ekkora klub, három gigantikus klub, három borzasztóan intenzív időszak – egymás után, ilyen tempóban, nagyon kevés pihenővel azért kicsit erős volt. Ezért is érezzük úgy, hogy eljött az ideje annak, hogy kicsit megálljunk, fújjunk egyet és közben átértékeljük mindazt, ami az utóbbi hat évben velünk történt. Le kell vonnunk a konzekvenciákat, mi volt jó, mi volt rossz, meg kell találnunk, merre vezet a mi utunk, hol szeretnénk dolgozni legközelebb, milyen klubnál, milyen körülmények között. Rengeteg tapasztalat és emlék segít nekünk ebben, aminek a jövőben is nagy hasznát vehetjük, de ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha most valamelyest eltávolodunk a futballtól, és megpróbálunk feltöltődni, a családjainkra fókuszálni. Ezek az évek a szeretteinknek sem volt könnyűek, kevés időt töltöttünk velük, ezt szeretnénk bepótolni. Úgyhogy igen, ha ilyesmire van lehetőség a labdarúgásban, akkor szeretnénk egy kis szünetet beiktatni – márpedig miért ne lehetne? Hogy milyen hosszúra nyúlik ez a pihenő, a fociban majdhogynem lehetetlen megmondani, de ha minden a terveink szerint alakul, akkor egy évig. A gyerekek maradnak ugyanabban a suliban, maradunk ugyanabban a házban, mi meg idővel mindent tisztán és reálisan látunk majd.

Ez szépen és jól hangzik, de az önök életében már megesett, hogy a hasonló elképzeléseket keresztül húzta egy londoni telefonhívás.

No, igen, ez bármikor benne van a pakliban…





