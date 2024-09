Lőw Zsolt a magyar szövetségi kapitányi posztról és az újpesti kispadról is beszélt

Az M4 sportnak adott hosszabb interjút a szakember.

Az m4sport.hu-nak adott interjúban Lőw Zsolt elmondta, hogy élvezi ezt a nyugodt időszakot, hiszen át tudja gondolni azt az intenzív néhány évet, amit maga mögött hagyott. Világsztárokkal, például Neymarral, Mbappéval vagy éppen Thomas Müllerrel dolgozott együtt – elképesztő futballistáknak vezetett edzést.

„Nagy ugrás volt, amikor Párizsba kerültem, de a folyamatos építkezésnek köszönhetően nem ijedtem meg a feladattól, hanem egyszerűen csak elkezdtem dolgozni. De nekem is rá kell ébrednem arra, hogy mit is jelent a külvilág számára, amit elértünk. Látom, hogy sok embernek jelent sokat az, amit elértem. Egy intenzív periódus van mögöttem, jó most egy kicsit leállni. Az elmúlt évek arról szóltak, hogy három naponta ítélték meg a munkámat. Otthon kialakítottam magamnak vitrineket és beleraktam ereklyéket, mezeket, amiket a játékosok személyesen nekem dedikáltak. Ha reggel korán kelek, akkor ránézek ezekre és látom, hogy miért csinálom ezt az egészet.”

Lőw Zsolt elmondta azt is, hogy nem tud kiemelni egy dolgot, amit a labdarúgásnak köszönhet, hiszen a futball jelenti az egész életét. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte másban is sikeres tudott volna lenni.

„Az ember sokszor elgondolkodik az élete során, hogy ez-e az egyetlen út, amin végig kell menni. Sokszor megfordul a fejemben, hogy kipróbáljam-e magam másban. Amikor nagyon sokáig csinál az ember valamit, akkor rengeteg tapasztalatot felhalmoz. Nekem nagyon sokat adott a labdarúgás és ezt nem szívesen dobja el az ember és nem lehet kiszállni a robogó vonatból, ami jó irányba megy. Az emberben persze megvan a kíváncsiság, hogy tudnék-e másban is sikeres lenni. A feleségem megőrül, mert mindig vannak ötleteim, az egyedi bútortervezőtől az ingatlanmogulig nekem mindenféle elképzelésem volt. Kikötőt is szerettem volna már, a szívem csücske a Balaton. Aztán persze mindig az ész győz.”



Ezek mellett Lőw Zsolt arról is beszélt, hogy Thomas Tuchellel akadtak korábban surlódásaik, de végül közösen lettek sikeresek. Arra is magyarázattal szolgált, hogy 2020-ban miért nem tudta megnyerni a PSG a Bajnokok Ligáját. Arról is szó esett, hogy mi kellett a Chelsea nagy sikeréhez, illetve, hogy mit jelentett a Bayernnek Harry Kane szerződtetése. Természetesen Lőw Zsolt a magyar szövetségi kapitányi posztról és az újpesti kispadról is beszélt.

„Sosem felejtem el, amikor Kozma István, Katona György és Rostás Sándor odajött hozzám egy iskolai focin és megkérdezték, hogy lenne-e kedvem az Újpestben focizni. Kilenc éves voltam, 1988-ban igazolt le a klub és ott kezdődött a történetünk. Tizennégy évet töltöttem el Újpesten és mindig a szívemben lesz a klub. Mindig van megkeresés, tavasszal tárgyaltunk is. Mindig azon voltam, hogy amiben tudok, segítsek a klubnak és ez nem fog változni. Örülök, hogy rendeződött a tulajdonosi háttér.”









Forrás: M4 Sport