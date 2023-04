Lőw Zsolt bevallotta, hogy milyen lapot kapott a City ellen

Thomas Tuchel segédedzője hosszabb interjút adott.

A Bayern München élére a közelmúltban kinevezett Thomas Tuchel magyar segédedzője, Lőw Zsolt a Paris Saint-Germain és a Chelsea után ismét követte kollégáját. Lőw az M4 Sport Sport7 című műsorának adott interjújában egyebek mellett a nehézségekről, kettőjük munkakapcsolatáról és a City elleni kiesésről is beszélt.

"Edzőként egy mókuskerékben élek, jönnek egymás után a mérkőzések, szinte semmi idő nincs értékelni a döntéseket, az ember mindig csak megy tovább, mint egy robot. Ezért is esik nagyon jól, amikor kívülről kapok visszajelzéseket, hogyan látják mások az én szituációmat. Amikor ősszel távoztunk a Chelsea-től, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tíz év után adódott egy kis szünet az edzői pályafutásomban és tudtam pár hetet a családdal tölteni, pihenni, ami arra is jó volt, hogy az ember feldolgozza és értékelje, ami vele történt az elmúlt években. Nem mondom, hogy sikerült magam teljes mértékben kipihenni, de jött egy szenzációs kihívás, amibe szerettünk volna belevágni, és bele is ugrottunk."

"Ez a legnehezebb része szerintem" – mondta arról, hogy jelenleg távol él a családjától. Ő Münchenbe, felesége és gyermekei pedig Londonban: "Senki nem szakad el szívesen a szeretteitől. Mindenki azért alapít családot és vállal gyerekeket, hogy a lehető legtöbb időt velük töltse. Normális esetben a hétvége a családé, nos, nekünk nincs hétvégénk, nem nagyon adatott meg az elmúlt 20-30 évben. Viszont most már hétköznapjaink sincsenek, hiszen a család még mindig Angliában él, szerettük volna, hogy a gyerekenek legyen egy lezárt iskolai évük, amit aztán jövőre itt tudnak elkezdeni. Ennek érdekében kellett azt az áldozatot meghoznunk, hogy a család Angliában él, én pedig itt vagyok Münchenben" - fogalmazott Lőw.

"Ez sokkal több, mint egy szakmai kapcsolat, több időt töltök vele, mint a barátaimmal vagy a családommal, az évnek legalább 300 napján együtt vagyunk, rengeteget ülünk buszokon, repülőn szállodai szobákban, elképesztő mennyiségű időt töltünk együtt, ez barátság nélkül nem működhetne" - tette hozzá Tuchelről.

"Nem kaptam sárga és piros lapot se, bár mindkettőről beszámolt a sajtó, de most tiszta vizet tudunk önteni a pohárba: egyiket sem kaptam. A sárga lapot az egyik kapusunk és a kapusedzőnk kapta, a pirosat pedig Thomas. Talán azért keverhettek össze vele, mert megpróbáltam úgy kihozni őt a szituációból, hogy ne kapjunk még magasabb fokú bíró büntetést" - árulta el a Manchester City elleni BL-negyeddöntő párharc visszavágójának hajrájában történtekről.

"Borzasztóan sajnáljuk, hogy a két mérkőzésen nyújtott jó teljesítmény ellenére nem sikerült továbbjutnunk a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. Pep Guardiola és stábja azt mondta nekünk, elképesztően megnehezítettük a dolgukat, ami azért egy jó visszacsatolás nekünk edzőknek. Meg kell próbálnunk stabilizálni a teljesítményünket, hogy a Bundesligában is meg tudjuk valósítani, ahogyan 60 percig játszottunk a Manchester City ellen" - vélekedett Lőw.

