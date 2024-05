Lőw Zsolt a védelmet és a támadókat is kritizálta a Real elleni elődöntő után

"Olyan pici apró hibákat követtünk el, ami ezen a szinten nem biztos, hogy előfordulhat!"

A Real Madrid ellen hazai pályán elért 2-2-es döntetlent követően a Bayern München másodedzője, Lőw Zsolt adott interjút az M4 Sportnak.

"Nem okozott nekünk meglepetést a mérkőzés, mi is azt kaptuk, amit vártunk, azzal a kicsi különbséggel, hogy nagyon szerettünk volna előnnyel Madridba utazni. Nagyon fontos lett volna a győzelem, hogy úgy menjünk a Bernabéuba, mert ott nagyon nehéz nyerni bármelyik csapatnak. Sajnos a végén kiegyenlítettek. Nem ért minket váratlanul, tudjuk a Real Madridról évek óta, hogy képesek a semmiből is gólt rúgni. Elég egyetlen figyelmetlenség, egy védelmi hiba, és azonnal kegyetlenül kihasználják. Ma is ez történt. Az első félidőben szinte kapura nem rúgtak, és egy pici védelmi megingásból azonnal ők vezettek. Nagy dolog, hogy sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe és megfordítani 2-1-re. Nagyon kár ezért a második gólért. Ott szintén megint egy olyan pici apró hibát követtünk el, ami ezen a szinten nem biztos, hogy előfordulhat, hiszen a Bajnokok Ligája elődöntőjében vagyunk. Ezeket ki kéne küszöbölni" - kezdte Thomas Tuchel segítője.

"Jellemző a Real Madrid mérkőzéseire, hogy ennyire hullámzó. Nagyon nehéz őket kilencven percen keresztül folyamatosan kontroll alatt tartani, és jobban játszani, mint ők" - mondta Lőw Zsolt, aki szerint a mérkőzés elején kidolgozott nagy helyzetekből ilyen szinten muszáj gólokat szerezni, s kellett nekik a szünet, hogy rendezzék a soraikat.

"Szerkezetet váltottunk, játékosokat új pozíciókba raktunk, ez új lendületet adott a csapatnak" - szögezte le a Bayern másodedzője, aki szerint 2-1-nél megint elhitték, hogy mindent kontroll alatt tartanak és minden a legnagyobb rendben van.

Lőw elmondta, váratlanul érte őket De Ligt sérülése, hiányzik is a védelemből, mert jól játszott.

"Az egész szezon során rengeteg sérüléssel küzdünk, nem vagyunk túl szerencsések. Rengeteg baleset jellegű sérülés is becsúszik. Örülünk viszont, hogy Leroy Sané tudta vállalni a mai mérkőzést, és annak, hogy Musiala is ott tudott lenni, de például Laimer is több fájdalomcsillapítóval játszott. Próbáltuk összedrótozni a srácokat, és erre a meccsre mindenkit összeszedni, de a hétvégén Stuttgartban megint szükségünk lenne a győzelemre, aztán utána megyünk a Real Madridhoz, szóval az élet nem áll meg. Nagyon bízom benne, hogy a játékosok egészségesek tudnak maradni, hogy elég nekik egy-egy nap pihenő, és be tudjuk fejezni ezt a szezont úgy, hogy rendelkezésre álljanak" - reménykedik Lőw, akit a folytatásról is kérdeztek, ám erre kitérő választ adott.

"A klub egy olyan periódusban van, amikor nem úgy jönnek az eredmények, mint korábban, és nem olyan a játék, amit a klub elvár. Nagyon fontos lenne, hogy stabilizáljuk magunkat, a játékunk a szezon végére folyamatosan javult, jönnek az eredmények is. Nagyon jó lenne a szezont egy ilyen hatalmas sikerrel zárni, hogy a döntőbe jutunk, aztán ott már bármi megtörténhet" - reagált a tréner.