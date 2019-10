Lovrencsics: Az ilyen élmények miatt lettem labdarúgó

A Ferencváros csapatkapitánya várja a Ludogorec elleni mérkőzést.

A a selejtezői után újra összecsap a Ludogorec együttesével, ezúttal az csoportkörében.

A magyar bajnok az első fordulóban az Espanyol otthonában ért el 1-1-es döntetlent, míg a bolgár csapat a CSZKA Moszkvát verte 5-1-re.

A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Lovrencsics Gergő, a hazaiak csapatkapitánya nyilatkozott.

- Még nem szabad dobálózni olyan szavakkal, mint a továbbjutás, hiszen még csak egy mérkőzést játszottunk – idézi Lovrencsics Gergőt a fradi.hu.

- Azt viszont elmondhatom, hogy minden egyes meccs egy ünnep a számunkra, mivel hosszú idő után kerültünk újra egy nemzetközi kupa csoportkörébe. Minden játékos, a klub vagy éppen a szurkolók is szeretnék megmutatni magukat. Ahhoz kell néhány mérkőzés, hogy ilyen szavakat használjunk. Most egyelőre élvezni kell a játékot. Ezért is lettem labdarúgó, hogy ilyen csodálatos meccseket játsszak. Természetesen szeretnénk nyerni és akkor akár a továbbjutáshoz is közelebb kerülhetnénk. A legfontosabb, hogy a saját játékunkat játsszuk és biztosan egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a két Bajnokok Ligája-selejtező. A bolgárok biztosan revánsot akarnak venni, de állunk elébe, felvesszük a kesztyűt és harmadjára is nyerni szeretnénk - tette hozzá a csapatkapitány.

- Személy szerint nagyon örülök, hogy ilyen sok fronton szerepelhetek, mint az , a nemzetközi porond vagy éppen a válogatott. Most egy nehéz időszakban vagyunk, de szerencsére a családom személyében olyan háttér áll mögöttem, akik mindenben támogatnak. Nagy erőt ad a két kisfiam is, már csak azzal is, hogy amikor hazaérek, akkor szaladnak hozzám. Nagyon büszke vagyok, hogy a Fradival elértük a csoportkört és ilyenkor, egy ilyen erőltetett sorozatban egyszerűen nem érzek fájdalmat, fáradtságot, hiszen ezek a mérkőzések, főleg a hazai összecsapások még inkább motiválnak. Nagy a felelősség rajtunk, hiszen mi egyedül képviseljük most Magyarországot a nemzetközi porondon. Nagyon szeretnénk bizonyítani, hogy látva a selejtezős párharcainkat igenis érett csapat vagyunk és jó eredményeket érhetünk el az EL-ben – mondta a válogatott bekk.

A cikk lejjebb folytatódik

- Tudjuk róluk, hogy edzőváltás volt náluk és más játékosok alkotják már a kezdőcsapatot, ennek köszönhetően pedig sok sikert értek el hazájuk bajnokságában és ugye a CSZKA Moszkvát is kiütötték. Annyi előnye van az előző két BL-meccsünknek, hogy egyénileg jól ismerjük őket. Azt a tapasztalatot, amelyet megszereztünk ellenük az egy az egy elleni párharcokban, a csapatmozgásaikban, ezeket használhatjuk. Azt, hogy csapatszinten mennyit változtak, azt majd a pályán megtapasztaljuk és csak is teljes koncentrációval tudjuk majd semlegesíteni. Van bennük bizonyítási vágy, de a rohamjaikat állnunk kell, ugyanakkor nekünk is erős csapatunk van, sokat fejlődtünk és ezt szeretnénk megmutatni csütörtök este – zárta gondolatait Lovrencsics.

