Szörnyű tragédia rázta meg Ghánát

Súlyos veszteség érte a ghánai futballt vasárnap, amikor fegyveresek támadták meg a ghánai élvonalban szereplő Berekum Chelsea csapatbuszát – szúrta ki angol kiadásunk.

A Ghánai Labdarúgó-szövetség megerősítette, hogy Dominic Frimpong szélső életét vesztette, miután az elkövetők tüzet nyitottak a buszra, amely épp a Samartex elleni bajnoki mérkőzésről tartott vissza.

Hogyan támadtak rá a Berekum Chelsea csapatbuszára?

A támadás az Ahirezu közelében található Bepani–Ghwasu úton történt: a fegyveresek megállították a járművet, majd lövöldözni kezdtek, ami pánikot okozott, a játékosok és a stáb tagjai szétszóródtak. A helyi sajtó beszámolói szerint a támadók folytatták a lövöldözést, amikor a busz megpróbált hátratolatni, és a 20 éves játékost fején találták.

A játékos nem sokkal később meghalt

Frimpongot kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni; ő a tragédia egyetlen halálos áldozat. Több futballista és stábtag a közeli erdőbe menekült, közülük többen még mindig nem kerültek elő.

A szövetség részvétét fejezte ki

A szövetség közleményben reagált a tragédiára:

„Mély megrendüléssel és hatalmas szomorúsággal értesültünk Dominic Frimpong, a Berekum Chelsea játékosának haláláról.”

Az eset sokkolta a futballközösséget, a szövetség pedig őszinte részvétét fejezte ki a játékos családjának, csapattársainak, az edzői stábnak, a klub vezetőségének és minden érintettnek ebben a nehéz időszakban.

