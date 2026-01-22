Lucca NapoliGetty
Olaszországból igazol támadót a Nottingham

Egyelőre kölcsönbe.

Lorenzo Lucca a rosszul sikerült nápolyi időszak után Angliában bizonyíthat.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint megszületett a megállapodás a Napoli és a Nottingham Forrest között Lorenzo Lucca átigazolásának ügyében. Az olasz támadó 1 millió euró fejében kölcsön érkezik az angol csapathoz, amennyiben pedig beváltja a hozzá fűzött reményeket, nyáron 40 millió euróért véglegesen a korábbi BEK-győztes kötelékébe kerülhet. Lucca 2025 nyarán került Nápolyba, 16 bajnoki mérkőzésen mindössze egy gólt jegyzett. 

