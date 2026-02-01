Negyven millió euróért igazol csatárt az Atlético Madrid Olaszországból

Az olasz átigazolási guru információi szerint a madridi klub 35 millió eurót fizet az angol támadóért, a teljes átigazolási összeg bónuszokkal együtt pedig a 40 millió eurót is elérheti.

Lookman a következő napokban Madridba utazik, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és aláírja szerződését új csapatával.

A 28 éves támadót korábban a Fenerbahcéval és angol csapatokkal is szóba hozták, azonban a nigériai származású szélső végül az Atlético Madridot választotta.

