Goal.com
Live
cm grafica nuova lookman atalanta 2025 26 16 9Getty Images
C. Kovács Attila

Negyven millió euróért igazol csatárt az Atlético Madrid Olaszországból

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Ademola Lookman elhagyja az Atalantát és az Atlético Madridhoz szerződik a januári átigazolási ablak bezárulta előtt. Mutatjuk a részleteket.

Az olasz átigazolási guru információi szerint a madridi klub 35 millió eurót fizet az angol támadóért, a teljes átigazolási összeg bónuszokkal együtt pedig a 40 millió eurót is elérheti. 

Lookman a következő napokban Madridba utazik, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és aláírja szerződését új csapatával.

A 28 éves támadót korábban a Fenerbahcéval és angol csapatokkal is szóba hozták, azonban a nigériai származású szélső végül az Atlético Madridot választotta.


A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0