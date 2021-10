Löw Zsolt hazajött segíteni a magyar labdarúgásnak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Lőw Zsolt, a Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea labdarúgócsapatának másodedzője amikor ideje engedi, szívesen jön Magyarországra, hogy segítse a magyar szövetség (MLSZ), illetve a hazai szakemberek munkáját.

A 42 éves tréner ─ aki ezúttal egy MLSZ-es kerekasztalbeszélgetés miatt utazott haza ─ hétfőn az M4 Sportnak azt mondta, bár nagyon sűrű a menetrendjük klubjával, annyira sokat kapott játékosként a magyar labdarúgástól, a válogatottól és a szövetségtől is, hogy felőséggel tartozik hazajönni és átadni a külföldön megszerzett tudását.

„Nagy kihívás egy ilyen előadássorozatot megtartani, most sem volt szinte semmi időm előtte, így először kérdezz-felelekben gondolkoztam, de aztán tegnap két kollégámmal éjjel egyig csiszoltuk a prezentációt, mert nem akartam felkészületlennek tűnni"

─ fogalmazott Lőw. Kiemelte, fontos, hogy a magyar edzők előre tudjanak lépni, a legfrissebb információkhoz hozzájussanak és fejlődjön a hitvallásuk, ezért is kéredzkedett el a feleségétől erre a két napra.

─ mondta a magyar szövetséggel kapcsolatban a tréner. Meglátása szerint nemcsak infrastrukturálisan újult meg teljesen a magyar labdarúgás, hanem nyitott fülekre találnak, amikor szeretnék megosztani az általuk megszerzett tudást.



„Az MLSZ nyitott az információkra és a tudásanyagra, próbál beépíteni a szervezetébe ezekből. Megújultak a képzések, illetve újak is indultak az utóbbi években, itt vannak az akadémiák, változott a bajnoki rendszer, most pedig szeretnék már óvódákba és bölcsődékbe is bevinni a labdarúgást"