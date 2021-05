Löw Zsolt a BL-döntő után: Megérdemeltük a BL-győzelmet

A magyar edző büszkén nyilatkozott a BL-győzelem után.

Tegnap az UEFA Bajnokok Ligája-döntőjében a Chelsea 1–0 nyert a Manchester City ellen. Löw Zsoltnak, Thomas Tuchel másodedzőjeként hatalmas szerepe volt abban, hogy a Chelsea megszerezte története második BL serlegét. A mérkőzés után, Löw Zsolt interjút adott az M4 Sportnak, ahol a BL-győzelem kapcsán elmondta:

„Még kell pár nap, még az emberben ez leül, és realizálódik, hogy mit is tett, mit is vitt végbe. 4 hónapunk volt, hogy egy ütőképes csapatot hozzunk létre, elképesztő az út, amin végig mentünk, minden nagyon gyorsan történt, ez volt a 30. mérkőzésünk, amit játszottunk január óta. Nagyon nehéz volt, de elképesztően büszkék vagyunk, hogy megnyertük a BL-t.

Löw Zsolt a trófeáról:

„A BL trófea egy olyan serleg, amit rengeteg futballista és rengeteg szakember egy életen keresztül üldöz, elképesztően boldog vagyok, hogy nekem ilyen fiatalon sikerült elhódítanom, de tényleg kell még pár nap, még ez így leülepszik bennem"

A magyar másodedző szerint a Chelsea nem játszott rosszul:

„Jól játszottunk, de azért érezhető volt a nyomás rajtunk, az első félidőben kicsit passzívan kezdtünk, sokat passzoltunk visszafelé és keresztbe, nem igazán találtuk a kapukat a City letámadásánál. A gólunk viszont egyértelműen egy begyakorolt figura volt, amit szenzációsan vittünk végig. Utána a második félidőben nyilván jött a Manchester City, hiszen kellett nekik az eredmény, nyomás alá helyeztek minket, nehéz volt kiszabadulni belőle, de pár kontrából el tudtunk menni, Pulisic eldönthette volna a találkozót, de azt gondolom, hogy így 1–0-ra megérdemelten nyertünk."

A Chelsea-t Löw Zsolték a 9. helyen vették át a bajnokságban, mégis sikerült a 4. helyre feltornázniuk magukat, sőt két kupadöntő is összejött: az FA-kupát ugyan elveszítették, de a BL győzelem kárpótolta őket. Zsolt mégis nehezen élte meg az elmúlt hónapokat:

„Rengeteg éjszakát sírtam át mikor megérkeztem a stábbal a Chelseahez, nem azért, mert ne lettünk volna itt boldogok, vagy ne tudtunk volna, hogy jó helyre jöttünk, hanem nagyon nehéz volt elszakadnunk a családunktól, nekem személy szerint a kis 10 hónapos kisbabákat otthon hagyni, és nem tudni mikor láthatjuk őket a covid miatt. Borzasztó nehéz időszak volt, a munkába menekültünk. Óriási büszkeséggel tölt el, hogy a 73 éves édesapám, a bátyám és a feleségem is itt tudott lenni a két nagyobbik gyerekkel."

A magyar edző szerint teljesen megérdemelt a Chelsea BL-győzelme, hiszen az Atletico Madrid, a Porto és a Real Madrid ellen is meggyőző játékkal rukkolt elő a csapat. Löw kifejtette, hogy a tavalyi elvesztett döntőn nagyon nehéz volt ott állni lehajtott fejjel, de hozzátette:

„Az ember egy elvesztett BL-döntő után nem tudja, hogy mikor adatik meg neki újra, hogy idáig eljusson. Óriási ajándék a jóistentől, hogy kevesebb mint egy év után újra megadta nekünk, hogy BL-döntőt játszhattunk."

Löw Zsoltot kérdezték arról is, hogy mit gondol a jövőjéről, szeretne-e már feljebb lépni és vezetőedző lenni:

„Roppant nehéz kérdés, most úgy érzem, hogy a profi futball legmagasabb szintjén vagyunk, Tuchel oldalán egyre magasabbra jutunk. A PSG edzője lehettem két és fél évig, most a Chelseavel Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetünk, és egy szenzációs vezetőedzővel dolgozhatok együtt, aki nem csak a munkatársam, de a barátom is, nagyon meg kell gondolni, hogy erről a magas szintről, ahol trófeákat lehet nyerni, ahol büszke lehet rád egy egész ország, hogy innen visszalépj esetleg 1 vagy 2 szintet."

