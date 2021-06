Löw: „Kimmich pont olyan mint Lahm"

Tippelj a magyar–portugál EB-meccsre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá Magyarok!

Holnap este 21 órakor Franciaország Németország ellen lép pályára Münchenben. A francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps így vélekedett a holnapi meccsről:

„Az első meccs nem dönt semmiről, hiszen a 2018-as világbajnokságon sem a legjobban kezdtünk. Az első találkozó fontos, de még mindig van két mérkőzés utána. Ha olyan nagyszerű csapat ellen, mint a német léphetsz pályára, az mindig jó mérkőzést ígér a nézők számára. Európa egyik legjobb csapata vagyunk és ezt meg is fogjuk mutatni."

A francia szövetségi kapitány beszélt a németek támadó játékáról is:

„A német támadók nagyon sokat változtatják pozícióikat. Havertz középen mindenhol megfordul, Gnabry mélységből indul be az üres területekre, és ott van Sané és Werner is. Ez a négyes nagyon hatékony támadásban, nem csak egyénileg, de csapatként is ki kell majd kapcsolnunk őket."