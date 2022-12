Lloris és Varane szerint is mindent beleadtak Argentína ellen

Didier Deschamps a jövőjéről is beszélt a mérkőzést követően.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Bánhatjuk, hogy az első félidőben nem tudtunk jó teljesítményt nyújtani, és kétgólos hátrányba kerültünk. Ennek ellenére nem adtuk fel, és mindvégig hittünk a győzelemben, de mindig rossz érzés a vesztes oldalon állni. Kolo Muani lövése után akár örülhettünk is volna..." – summázta a mérkőzést a franciák kapusa, Hugo Lloris.

Hasonló véleményen volt a szövetségi kapitány Didier Deschamps is, aki elmondta, sajnálja játékosait. „Mindent beleadtak, azonban át kellett szerveznem a csapatot az első félidő után. Sajnos most nem tudtuk megközelíteni a csúcsformánkat, és hiányzott az extra is a játékunkból. Az egyenlítések után közel voltunk a csodához" – zárta gondolatait a mérkőzéssel kapcsolatban a szakember. A jövőjéről elmondta, a következő év elején találkozik a Francia Labdarőgó Szövetség vezetőségével, akkor döntenek a közös folytatásról.

A találkozót követően a Manchester United francia középhátvédja, Raphael Varane is megszólalt, aki elmondta, emelt fővel hagyták el a pályát. „Nagyon csalódottak vagyunk, mert mindent kiadtunk magunkból, az egész tornán sok akadállyal szembesültünk, de nem adtul fel. Nem adtuk fel annak ellenére sem, hogy a 60. percig közünk sem volt a mérkőzéshez, aztán sikerült egyenlítenünk majd nyerhettünk is volna."

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros Európa-liga győzelme 201-szeres szorzóval fogadható. (x)