Ljujic: „Mindenkinek „elege” van a Ferencvárosból! Eljön a nap, amikor az Újpest lesz a bajnok"

Az Újpest szerb csapatkapitánya, az NB I góllövőlistáját vezető Matija Ljujic hazája egyik lapjának árulta el, mikorra tervezik a bajnoki címet a Megyeri úton. De az is kiderült, kiket tart a magyar élvonal legjobb csatárainak.

Matija Ljujic, az Újpest szerb csapatkapitánya hazája egyik lapjának, a Meridian Sportnak nyilatkozott magyar klubjáról, annak céljairól, saját szerepéről és a korábban elkövetett hibáiról is. Az ott megjelent cikkből idézünk az alábbiakban.

Ljujic hat góljával jelenleg egyedül vezeti az OTP Bank Liga mesterlövészeinek listáját, középpályásként, több kitűnő csatárt is megelőzve. Mindez elmondása szerint edzőjének az érdeme is.

„Nagyszerűen ment eddig, hála Istennek. Sok minden változott a nyáron. A MOL megvásárolta a klubot, van egy projektjük, hogy néhány éven belül bajnokok legyenek, és megjelenjenek az európai porondon. Az első évben időbe telik, amíg minden a helyére kerül. Rengeteg játékos jött és ment a nyári átigazolási időszakban... Új edzőnk van, aki korábban a Fehérvárnál dolgozott (Bartosz Grzelak - a szerk.), amely kiválóan futballozott az irányítása mellett. Svédországban bajnok volt, fiatal, kivételes emberi tulajdonságokkal rendelkezik, és öröm vele, illetve a szakmai stábbal együtt dolgozni. (...) Korábban is sokszor jól játszottam, de nem volt ennyi gólom. Más célok voltak előttem. Van még hova fejlődni, a jót próbálom javítani, a rosszat pedig kijavítani, hogy még jobb legyek. Csapatként mindannyiunknak van hova fejlődni, és ez boldoggá tesz. Remélem, hogy a jövőben még erősebbek leszünk"

– mondta Ljujic, aki azért tisztában van vele, hogy a jövőben a támadók átvehetik tőle az első helyet. El is árulta, kik lehetnek erre az esélyesek szerinte.

Biztos vagyok benne, hogy a csatárok több gólt fognak lőni, mint én, mert én nyolcast játszom, nem is vagyok szélső, akitől gólokat várnak, így nehéz lesz tartani ezt a versenyt.

Számomra a liga két legjobb befejezőcsatára Aleksandar Pešić és Fran Brodić. De ott van még Matheus Saldanha és Varga Barnabás is, köztük lesz nagy a csata az "aranycipőért".

Szeretnék meccsről meccsre javulni, de nem vagyok önző, inkább arra koncentrálok, hogy a csapatot jobbá tegyem, sok futással, passzolással. Próbálok sok gólt termelni vagy gólszerzési lehetőséget teremteni, még akkor is a büntetőterületen belülre futok, amikor én vagyok a legfáradtabb. Néha kritizálnak, hogy nem kímélem magam, hanem minden labdáért ezerrel küzdök, de soha életemben nem spóroltam a pályán, így most sem fogok, hogy én vagyok a kapitány. És ilyen is maradok a pályafutásom hátralévő részében.

Ljujicnak nagy szerepe lehet az majd új újpesti projektben. A középpályás szerint az egyik fontos céljuk, hogy megtörjék a nagy rivális FTC hegemóniáját.

A hagyományok és a szurkolók szerint az Újpest a Ferencvárossal együtt a két legnagyobb klub, valami olyasmi a helyzet, mint otthon a Partizannal és a Crvena zvezdával. Én csak egy játékosként tekintek magamra, megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagymúltú klubot segíthetek, ezért teszek meg minden tőlem telhetőt. A klub munkatársai mindig a rendelkezésünkre állnak, nemcsak a pályán vagy a pénzügyek terén, hanem a mindennapi életben is. Ezért mindannyian otthon érezzük magunkat, és ez még nagyobb motivációt ad a munkához és a jobb eredményekhez. Hálás vagyok, hogy külföldiként és csapatkapitányként lehetőséget kaptam arra, hogy Újpesten játszhassak. Igyekszem ezt jó játékkal viszonozni. Minden edzésre, mérkőzésre örömmel megyek, akkor vagyok a legboldogabb, ha nyerünk, és élvezem, hogy az Újpestért játszhatok.

A cél az, hogy ebben a szezonban a legjobb hat csapat közé kerüljünk, stabilizáljuk a klubot, és a következő szezonban elérjük Európát. Az álmom az, hogy egyszer, két-három év múlva bajnoki címet nyerjek az Újpesttel, és utána befejezhetem a pályafutásomat. Mindenkinek „elege” van a Ferencvárosból, hiszen mióta a trónon ül, dominálja a bajnokságot. Tudom, hogy eljön a nap, amikor az Újpest lesz a bajnok, és minden szurkolónk ezt várja.

A jó újpesti légkör és a munkakörnyezet Ljujic elmondása szerint ösztönzőleg hat a minőségi teljesítményre a csapatnál, de az egyéni munkára is nagy szükség van.

Egyre többet dolgozom magamon, a fizikai erőnléten, a táplálkozáson, a regenerálódáson. Fiatalabb koromban nem figyeltem annyira oda, de most, hogy beléptem a harmincas éveimbe, megváltoztattam a hozzáállásomat. Most, 31 évesen jobban érzem magam, mint 21 évesen. A pályafutásunk elején még nem is nagyon tudtuk, hogyan és mit kell csinálni. Most érzem magam a legjobban fizikailag, és ennek örülök

– tette hozzá a futballista, aki azt is elárulta, hogy az Újpest után talán még kedvenc klubjával, a Partizan Belgráddal is szeretne bajnoki címet nyerni, ám szerinte a mostani csapatban túl sok a külföldi játékos és kevesen ütik meg a korábbi "tehetséggyár" Partizan mércéjét.

„A Partizan elvesztette az identitását. Nincsenek már olyan gyerekek az utánpótlásból, akik tudnak focizni, akik kérik a labdát, akik felelősséget vállalnak. Átmeneti játékosok érkeznek, főként külföldiek, akik csak azért jönnek, hogy pénzt vegyenek fel és elmenjenek. Korábban is jöttek külföldiek, jól megfizették őket, de a pályán tettek is valamit, és egy idő után képesek voltak megszeretni a klubot. Most nincsenek minőségi légiósok, nincsenek felismerhető, karakteres Partizan-nevelések, így bajnoki cím sincs. Szégyen, ami történt. Most, néhány kivétellel a külföldiek mind a Partizan szintje alatt vannak"

– zárta gondolatait az Újpest csapatkapitánya.

