Liverpooli “sima liba” – ahogy mondani szokták manapság

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, Salah hengerelt, folytassák tovább, kérem!

“Sűrű, sötét az éj, dühöng a déli szél…” – fogalmaz Arany János az V. László című versében. És valami hasonlót érezhettek a Sparta Praha játékosai, vezetői, szurkolói is, mikor az Anfieldre kifutott a csapat, mely az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára csütörtökön este. Bár van, amikor épp ez motiválja a labdarúgókat, épp ez kell a változáshoz.

Szó, mi szó, a Liverpool 5–1-es előnyről várhatta Európa-liga visszavágóját, tulajdonképpen már elkönyvelve a továbbjutást, de hazai pályán – főleg a szurkolóknak – ez nem mindig elég, kell a szép és eredményes játék is.

Mindezek ellenére elég tartalékosan állt fel a kezdéshez az angol sztárcsapat, de Szoboszlai azért ott volt a kezdőben, sőt a 7. percben varázslatos gólpasszt adott Núneznek, egy perccel később pedig Clark révén már kettővel ment a Pool, igaz kellett hozzá Salah labdaszerzése is.

A 10. minutumban pedig már azon kellett gondolkodjon az ember, se szeri, se száma nem lesz a liverpooli góloknak?! Jött ugyanis a 3. találat, a jegyzője: Salah, aki lecsapott ismét egy labdára, majd lőtt, gól, 3–0. Összesítésben ekkor már 8–1-re vezettek a “Vörösök”.

Eltelt újabb négy, azaz négy perc és jött a negyedik hazai gól, ezúttal Gakpo, lassan-lassan mindenki feliratkozott a góllövők listájára, nagyon vártuk Szoboszlaitól is a sikert.

Ha valamit nem lehet mondani, akkor azt, hogy a Sparta Praha nem ment előre becsülettel. A Liverpool kicsit visszább váltott, ennek pedig egy vendéggól lett a szemmel is jól látható eredménye. A 42. percben vert be egy ziccert Birmancevics – 4–1-gyel fordultak a felek.

A második félidőre sok kérdés nem maradt, talán csak a pontos végeredmény, arra viszont elég magas összeget tettem volna – ha a feleségem nem figyelné a pénzmozgásomat –, hogy lesz még gól ezen a mérkőzésen.

Nem is kellett rá sokat várni, 3 percet, amikor is Salah ugratta ki Szoboszlait, majd jött is a gól a magyar válogatott labdarúgótól.

Az 55. minutum pedig újra eredményezett egy gólt a “Vörösöktől”, hat gól, hat név, gondolhattuk, de nem, Gakpo sarkazott, gyönyörű gól, ő duplázott, a Liverpool pedig már 6–1-re vezetett. Rossz viccel élve, igencsak csehül állt a Sparta Praha.

Az utolsó pillanatokban jött még egy Gakpo-gól, ám les miatt érvénytelenítették, nem lett meg a mesterhármasa, bár aligha bánta.

A vége: sima, 6–1-es liverpooli siker, kettős győzelem, továbbjutás, látva a cseh szurkolókat a meccs után, talán annyira azért mégsem “sűrű, sötét az éj…” nekik sem, megtalálták még ebben is a jót. De hogy pénteken jó ellenfelet “találnak-e” a “Vörösök”, 13 órai kezdettel kiderül.