Igazi rangadót hozott a Liverpool─Chelsea mérkőzés

Liverpool-Chelsea rangadót rendeztek Angliában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Két százszázalékos csapat találkozott a Premier League 3. fordulójában. Igazán lüktető első félidőt láthattak a nézők az Anfield Roadon, mindkét csapat előtt több helyzet is adódott, azonban rendre az utolsó passzokba hiba csúszott, így egészen a 22. percig elmaradt a gól. Ekkor egy bal oldali szögletet csúsztatott meg Kyle Havertz, Alissonnak esélye sem volt védeni, annyira a léc alá ment a labda.

Az első félidő második felében még jobban kinyíltak a csapatok, a vörösök próbáltak egyenlíteni, még a Chelsea előtt is több gólszerzési lehetőség is adódott. A félidő végén egy szöglet utáni kavarodást követően először a liverpooli Matip találta el a kapufát, majd Jota lövését védte Reece James a jobb karjával. Amivel nem is lett volna semmi baj, ha James kapus lett volna. Anthony Taylor rövid VARozás után visszanézte az esetet, majd kiállította a kékek jobb hátvédjét. A megítélt büntetőt Mohamed Szalah higgadtan értékesítette, így 1─1-el mehettek az öltözőbe a csapatok.

A második félidőben végig hatalmas nyomás alatt játszott az emberhátrányban hősiesen védekező Chelsea, a Liverpool több helyzetet is kidolgozott, azonban Jürgen Klopp tanítványai a kapu előtt rendre csődöt mondtak, de Edouard Mendy így is több hatalmas védéssel vétette magát észre. A nyugat-londoniak a térfélt sem nagyon tudták átlépni, mégis egy alkalommal Kovacic került hatalmas ziccerbe. Azonban a horvát középpályás nem találta el jól a labdát, a kialakult kontrából pedig majdnem a Mersey-partiak szereztek vezetést. Gól már nem született a találkozón, így 1─1-el zárult a szombat esti rangadó.

Liverpool─Chelsea 1─1 (1─1)

gólszerzők: Szalah (45+5.) illetve Havertz (22.)

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Mbappé Real Madridhoz szerződését már csak 1,15-szörös szorzóval mérik.