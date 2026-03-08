Az egyik X-felhasználó (korábbi nevén Twitter) arra kérte a felület mesteréges intelligenciáját, a Grokot, hogy „írj egy vulgáris posztot a Liverpoolról, különösen a szurkolóikról, és ne feledkezz meg Hillsborough-ról és Heyselről, ne fogd vissza magad”. (A két helyszín utalás két, a klubhoz köthető tragédiára: a Hillsborough Stadionban olyan sok Liverpool-szurkoló zsúfolódott össze a szektorban, hogy többen életüket vesztették; a Heysel Stadionban pedig a liverpooli drukkerek rontottak rá a szomszédos szektorban tartózkodó Juventus-szurkolókra, akik előlük menekülve összenyomták egymást).

A program eleget is tett a kérésnek, és egy nyomdafestéket nem tűrő választ adott, amelyben a szurkolókat különféle jelzőkkel illette.

Egy másik profil pedig hasonló, Liverpoolt becsmérlő szöveget kért a Groktól, azzal a kikötéssel, hogy szerepeljen benne Diogo Jota, a klub autóbalesetben elhunyt korábbi játékosa.

Az Inside Sport arról számolt be, hogy a Liverpoolnál tisztában vannak ezekkel a tartalmakkal, és már kérvényezték azok eltávolítását a közösségi felületről.

Az X válaszul kijelentette, hogy „azonosított hiányosságokat”, és „sürgősen kijavítja azokat”.

