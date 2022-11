Liverpool vagy Real: a vb után eldől Bellingham sorsa

A Dortmund angol válogatott középpályása után mindkét csapat élénken érdeklődik.

Angol és spanyol sajtóhírek szerint is a télen eldőlhet Jude Bellingham jövője. A Dortmund 19 éves angol középpályását generációja legnagyobb tehetségei között emlegetik, fiatal kora ellenére több mint 100 meccset lejátszott már a német klub mezében, a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott már, így nem csoda, ha Európa legnagyobb csapatai is érdeklődnek iránta.

A kérők szép száma miatt a napokban a német sajtónak nyilatkozva Hans-Joachim Watzke, a Borussia ügyvezetője azt mondta, hamarosan döntést kell hozni a játékos jövőjéről.

„Azt gondolom, hogy ahogy véget ér a világbajnokság, folytatni fogunk vele egy megbeszélést, mit is szeretne. Ott lesz ő, a szülei, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk, és természetesen a tanácsadója is jelen lehet majd. El kell dönteni, hogy velünk szeretne maradni, vagy távozni fog. Ha ilyen nagy klubok is érintettek, nem tudunk versenyezni a gazdasági erejükkel” – mondta el a Bild TV-nek Watzke.

A 17-szeres angol válogatott játékosért a Liverpool érdeklődik a legkitartóbban, de a Vörösök mellett a Manchester City, a Chelsea, a PSG és a Real Madrid is potenciális vásárlók között van. Bellingham értékét 100 millió euróra becsüli a Transfermarkt, szerződése 2025 júniusáig érvényes a Dortmunddal.

