Liverpool? Szaúd-Arábia? Mohamed Szalah döntött a jövőjéről!

Mohamed Szalah egyre közelebb kerül hozzá, hogy aláírja új szerződését a Liverpoollal – értesült róla az Anfield Watch.

Az egyiptomi szélső kontraktusa 2025 nyarán jár le a Vörösöknél, a portál információi szerint pedig a 31 éves támadó hajlik a hosszabbításra.

A Vörösök eddig remekül szerepelnek a 2023/24-as szezonban, hiszen 20 mérkőzés után vezetik a Premier League-et, így nagy valószínűséggel a következő szezonban – egy évnyi kihagyás után – visszatérnek a Bajnokok Ligájába.

Mohamed Szalah is ihletett formában játszik a bajnokságban, 20 meccsen 14 gólja mellett 8 gólpasszt is kiosztott társainak. Így talán nem is meglepő, hogy az egyiptomi a szaúdi rekordajánlatok ellenére maradna a Mersey-partján.

Mint ismert, tavaly nyáron a szaúdi Al-Ittihad 150 millió fontot sem sajnált volna kifizetni a Liverpoolnak Szalahért, azonban a Vörösök nemet mondtak az ajánlatra.

Októberben Michael Emenalo, a szaúdi liga elnöke egy interjúban elárulta, hogy Szalah a személyes kedvence, így bármikor örömmel látják a közel-keleti bajnokságban.

Azonban, ha Szalah a brutális ajánlatok ellenére szerződést hosszabbít a Liverpoollal, az egyértelmű üzenet lenne mind a kérők számára, mind a Vörösök szurkolói számára.

