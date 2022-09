Liverpool: orvosira érkezett a Juventus középpályása

A Liverpool a Juventus játékosával erősítheti meg a sérülésektől megtizedelt középpályáját.

A Goal.com angol szerkesztősége szerint megérkezett Liverpoolba Arthur, a Juventus brazil középpályása, aki még csütörtökön átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton. A 26 éves, 22-szeres válogatott labdarúgó kölcsönbe érkezhet Jürgen Klopp csapatához, a Vörösök nem szerzenek opciós jogot a megvásárlására.

Arthur Melo kölcsönvétele azért vált szükségessé, mert a Liverpool középpályájáról sorra esnek ki az emberek, Naby Keita, Thiago Alcantara, Oxlade-Chamberlain is a maródiak sorát erősíti. A Newcastle elleni bajnokin pedig Henderson is kapott egy rúgást, így lehet, hogy pár mérkőzést a csapatkapitánynak is ki kell hagynia.

Arthur 2020 szeptemberében csatlakozott a Juventushoz a Barcelonától, a Zebrák mezében 63 találkozón 1 gólt és 1 gólpasszt jegyzett.

