Liverpool: Nézd vissza Szoboszlai bombagólját a United ellen! – VIDEÓ!

A Liverpool a feljutó Sheffield United otthonába látogatott a Premier League 15. fordulójának szerda esti mérkőzésén. A találkozó első gólját a csapatkapitány Virgil van Dijk szerezte Trent Alexander-Arnold passzát követően a találkozó 37. percében. A mérkőzés következő góljára egészen a 94. percig kellett várni, ekkor Darwin Nunez centerezését a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik váltotta gólra, ezzel beállítva a 2–0-s végeredményt.

Minden sorozatot figyelembe véve ez volt a 23 éves magyar játékos harmadik gólja a Vörösök színeiben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Szoboszlai Dominik közösségi oldalait elárasztották a távozását követelő kommentek.