ÉLŐ! Szoboszlaiék bajnokot avathatnak, de pályán Varga Barnabásék és a Real Madrid is!

A Liverpool a bajnokesélyes Manchester City-t fogadja a Premier League 25. fordulójában vasárnap kora este. Amennyiben Erling Haalandék nem aratnak sikert Szoboszlaiék ellen, abban az esetben az Arsenal tetemes, már-már behozhatatlan előnyre tesz szert a bajnokságban.

Mivel az Arsenal tegnap 3-0-ra győzött a Sunderland ellen, így a Manchester City győzelmi kényszerben lép pályára az Anfielden. Az Ágyúsoknak jelenleg kilenc pontos az előnye az égszínkékkel szemben, és amennyiben Pep Guardioláék nem győzik le az egyre jobb formába lendülő vörösöket, gyakorlatilag elbukhatják a bajnoki versenyfutást.

A vasárnapi mérkőzések alakulását IDE KATTINVTA, a Liverpool-Manchester CIty rangadót pedig IDE KATTINTVA követheted élőben.

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Primera Division
Valencia crest
Valencia
VAL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
