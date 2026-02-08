ÉLŐ! Szoboszlaiék bajnokot avathatnak, de pályán Varga Barnabásék és a Real Madrid is!

Mivel az Arsenal tegnap 3-0-ra győzött a Sunderland ellen, így a Manchester City győzelmi kényszerben lép pályára az Anfielden. Az Ágyúsoknak jelenleg kilenc pontos az előnye az égszínkékkel szemben, és amennyiben Pep Guardioláék nem győzik le az egyre jobb formába lendülő vörösöket, gyakorlatilag elbukhatják a bajnoki versenyfutást.

