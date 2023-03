Liverpool: Jürgen Klopp megy vagy marad? Van Dijk elárulta!

A holland játékos egyértelmű választ adott.

Virgil van Dijk, a Liverpool védőjét Jürgen Klopp menedzser jövőjét illetően tettek fel kérdéseket.

Miután a tavalyi szezonban két győzelemre voltak attól, hogy mind a négy sorozatban győzelmet arassanak idén nem csúformában fociznak a liverpooli játékosok. Jelenleg a hetedik helyen állnak a Premier League-ben, és a Bajnokok Ligájából való korai kiesés is egyre valószínűbb, miután 5-2-re kikaptak a Real Madridtól a legjobb 16 csapat első meccsén.

Annak ellenére, hogy tavaly kétéves hosszabbítást írt alá, a sajtóhírek azt sugallják, hogy Klopp vagy magától távozik a Liverpooltól, vagy kirúgják, ha az eredmények nem javulnak a közeljövőben.

The Best FIFA díjátadón a Sky Germanynek nyilatkozva Van Dijket megkérdezték, hogy optimista-e azzal kapcsolatban, hogy a következő szezonban is Klopppal együtt fog dolgozni a Liverpoolban.

„Természetesen Klopp a főnök, és ez nem változik. Nagyon boldog vagyok vele, ő nagyon boldog a Liverpoolban. Remélem, újra jönnek a jobb idők, ezért dolgozunk.”

-mondta el a holland védő.

A hétvégén fontos találkzó vár a Liverpoolra, hiszen a kupagyőztes Manchester Unitedet fogadja az Anfield Road-on.

