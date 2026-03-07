Itt a bejelentés! Hosszabbított középpályásával a Liverpool!

A Liverpool FC hivatalos felületein jelentette be, hogy új, hatéves szerződést kötött holland középpályásával, Ryan Gravenberchsel. Az új megállapodás a 2031–2032-es idény végéig köti az Anfieldhez a 23 éves játékost, aki az elmúlt időszakban látványos fejlődésen ment keresztül a csapatban.

Gravenberch eredeti kontraktusa 2028-ig szólt, az új, javított feltételeket tartalmazó szerződés pedig egyértelműen a klub bizalmát és elismerését tükrözi. A holland válogatott középpályás 2023 nyarán érkezett a Bayern Münchentől mintegy 34 millió fontért, és azóta 123 tétmérkőzésen lépett pályára a „vörösök” színeiben.

„Nagyon boldog vagyok, hogy még sok évig itt maradhatok. Már az első pillanattól éreztem a klub és az edző bizalmát, így számomra könnyű döntés volt. Rövid távon az a célom, hogy a lehető legjobban zárjuk a szezont, hosszabb távon pedig minél több trófeát szeretnék nyerni a Liverpoollal” – nyilatkozta a klub hivatalos honlapjának.

A középpályás azt is hozzátette, hogy családja is jól érzi magát Liverpoolban, és az elmúlt közel három év alatt teljesen otthonra talált a városban.”

A 2024–2025-ös szezonban Gravenberch meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Liverpool megnyerte a Premier League-et. A bajnokságban mindössze egy mérkőzést hagyott ki, teljesítményét pedig az idény legjobb fiatal játékosának járó díjjal jutalmazták.

A holland középpályás a jelenlegi idényben is stabil teljesítményt nyújt: eddig 36 tétmérkőzésen lépett pályára, négy gólt szerzett és hat gólpasszt adott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.