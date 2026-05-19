A Liverpool kedd délelőtt hivatalos közösségi oldalán mutatta be a 2026-27-re szóló hazai mezét. A szerelés bordó alapot kapott, illetve megjelenik rajta a klub egykori mezének modernizált mintázata is – tudatta a Footy Headlines.

Ebben a reklámvideóban az látható, ahogyan a Mersey-partiak korábbi játékosa, John Barnes a '89-'91-es szerelést viselve köszönti Florian Wirtzet, aki a vadonatúj dresszben feszít.

Íme, az inspirációt jelentő 35 évvel ezelőtti Liverpool-mez.

A szurkolók számára készült replikaváltozatok az anyaguk mellett abban térnek el a játékosok által viseltektől, hogy a címer és az Adidas-logó körül is folytonos marad a fehér minta.

