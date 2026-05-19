Liverpool 2026-27 home kit Wirtzad
Bózsik Tamás

Ebben a mezben rohamoznak majd Szoboszlai Dominikék az új szezonban + FOTÓK

Egy retró hatású dresszben lép pályára a Liverpool hazai pályán a 2026-27-es idényben, amit a csapat 1989-91 között viselt szerelése ihletett.

A Liverpool kedd délelőtt hivatalos közösségi oldalán mutatta be a 2026-27-re szóló hazai mezét. A szerelés bordó alapot kapott, illetve megjelenik rajta a klub egykori mezének modernizált mintázata is – tudatta a Footy Headlines

Liverpool 2026-27 home kit Wirtzad

Ebben a reklámvideóban az látható, ahogyan a Mersey-partiak korábbi játékosa, John Barnes a '89-'91-es szerelést viselve köszönti Florian Wirtzet, aki a vadonatúj dresszben feszít.

Íme, az inspirációt jelentő 35 évvel ezelőtti Liverpool-mez. 

Liverpool 1989-91Footy Headlines

A szurkolók számára készült replikaváltozatok az anyaguk mellett abban térnek el a játékosok által viseltektől, hogy a címer és az Adidas-logó körül is folytonos marad a fehér minta. 

