A Liverpool korábbi üdvöskéje bíróság elé áll

A korábbi Liverpool-játékos, Jordon Ibe bíróság elé áll, miután testi sértés vádjával illették. A 30 éves labdarúgót január 30-án a lutoni repülőtéren vették őrizetbe, majd a hatóságok vádat emeltek ellene egy állítólagos, december 14-én történt bántalmazás ügyében – közölte a londoni rendőrség.

Ibe óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, és március 6-án kell megjelennie a bíróságon. A brit sajtóinformációk szerint a játékos azért utazott vissza az Egyesült Királyságba, hogy egy másik ügyben is bíróság elé álljon.

Ebben az eljárásban Ibe elismerte, hogy hamis receptekkel jutott hozzá a Zolpidem nevű, álmatlanság kezelésére szolgáló gyógyszerhez. A bíróság döntése alapján 230 font pénzbírságot kapott.

A korábban a Liverpool FC színeiben is szereplő futballista jelenleg a bolgár élvonalban játszó Lokomotiv Sofia labdarúgója. Ibe 2025 novemberében szerződött Bulgáriába, miután két évet alsóbb osztályú angol csapatoknál töltött. A Lokomotiv a 11. klub pályafutása során, amelyet számos hullámvölgy és klubváltás kísért.

